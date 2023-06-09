الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق مبادرة "اطمن علي ابنك" في وحدات ومراكز "الرعاية الصحية" بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنطلق، اليوم،  فعليات مبادرة اطمن على ابنك، في وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، وذلك لتوقيع الكشف الطبي علي طلاب المدارس في بداية كل مرحلة  تعليمية، "رياض الأطفال و الصف الأول الابتدائي والمنقولين للصف الأول الإعدادي والثانوي".

- مواعيد الفحص

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن الفحص الطبي متاح في وحدات ومراكز الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية وذلك بداية من الساعة 8 صباحا وحتى 8 مساء، وعلى أن يكون الفحص كل جمعة من كل أسبوع حتى 29 سبتمبر المقبل، مضيفين أنه على الطلاب إحضار شهادة ميلاد وصورة شخصية وكارت الأسرة الخاص التأمين الصحي الشامل، والحجز والاستفسار الاتصال على الخط الساخن لهيئة الرعاية الصحية 15344.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار اهتمام هيئة الرعاية الصحية بالصحة العامة للأطفال والنشء المستقبل القادم للبلاد تماشيًا مع اهتمامات القيادة السياسية وجهود الدولة في إطلاق العديد من المبادرات الصحية الرئاسية كالكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية "السمنة والأنيميا والتقزم"، وعن الأمراض الوراثية، وضعف السمع لدى حديثي الولادة، بهدف الاطمئنان على صحة الأطفال والاكتشاف المبكر للأمراض وعلاجها فورًا من خلال تقديم الخدمة الطبية وإتاحة العلاج والرعاية الصحية اللازمة لهم.

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