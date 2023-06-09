عقب تعيينها رئيسة المركزي التركي.. من هي "حفيظة أركان" أصغر بروفيسورة تمويل؟

تم تعيين حفيظة غاية أركان، المسؤولة التنفيذية المالية في الولايات المتحدة، كرئيسة للبنك المركزي التركي بناءً على تعليمات الرئيس رجب طيب أردوغان، خلفًا لمحافظ البنك المركزي قافجي أوغلو الذي تم تعيينه رئيسًا لهيئة التنظيم والرقابة المصرفية.

من هي حفيظة غاية أركان

حفيظة غاية أركان ولدت عام 1982 وأكملت تحصيلها العلمي في جامعة البوسفور بمدينة إسطنبول، ثم توجهت إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإكمال تعليمها العالي وعملت في مجال التمويل هناك. حصلت على لقب أصغر بروفسورة في مجال التمويل بالولايات المتحدة الأمريكية ولقبت بأصغر أستاذ مالي. عملت في بنك "فيرست ريبابلك" الذي تأسس عام 1985 لمدة 5 سنوات.

ـ شغلت “أركان” خلال عملها في البنك، مناصب عديدة منها الرئيس التنفيذي المشارك وعضو مجلس الإدارة ومدير الاستثمار ورئيس الإيداع والرئيس المشارك للمخاطر.

ـ قدمت خدمات استشارية لمجالس الإدارة وفرق الإدارة التنفيذية لكبرى البنوك وشركات التأمين في الولايات المتحدة الأمريكية.

الحكومة التركية تؤدي اليمين

وكان أدت الحكومة التركية الجديدة، اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للبرلمان في البلاد.

وقاد دولت باهتشلي، الرئيس المؤقت للبرلمان التركي، قد قاد جلسة أداء اليمين بحضور أعضاء الحكومة والنواب، حيث أعرب عن أمنياته لجودت يلماز، نائب رئيس الجمهورية والوزراء في أداء مهامهم في الحكومة الجديدة.

وأكدت أن الجمعية العامة للبرلمان التركي شهدت أداء اليمين الدستورية لنائب الرئيس جودت يلماز، ووزراء الدفاع يشار غولر، والخارجية هاكان فيدان، والداخلية علي يرلي قايا.

ويشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن، السبت الماضي، تشكيلة الحكومة الجديدة عقب انتهاء مراسم تنصيبه لولاية رئاسية جديدة، متعهداً بتنفيذ رؤية "قرن تركيا" خلال ولايته الجديدة.

وفاز أردوغان، الأسبوع الماضي، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 52.14%، فيما حصل منافسه كمال كيلجدار أوغلو على 47.86%، بحسب بيانات الهيئة العليا للانتخابات التركية.