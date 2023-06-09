الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| "الصحة" تحذر مرضى الجيوب الأنفية وأسعار الدواجن تواصل الارتفاع

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات القليلة الماضية، تداول مجموعة من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية، التي يهتم العديد بمتابعتها، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك"

- "الصحة" تحذر مرضى الجيوب الأنفية من التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة

الجيوب الأنفية

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة لمرضى الجيوب الأنفية بشأن طقس الساعات القليلة المقبلة الخاص بنشاط الرياح والأتربة والتقلبات الجوية التي تطرأ على ساعات الليل.

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قائد الوداد: جاهزون لخوض مباراة للتاريخ أمام الأهلى

الوداد المغربي

أكد يحيى جبران، قائد فريق الوداد المغربي، رغبة فريقه في الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

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- حلمى النمنم لـ"الشاهد": لم يبدأ أى رئيس مصرى العداء مع جماعة الإخوان

الكاتب حلمي النمنم

قال الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن كل رؤساء مصر منذ أن ظهرت جماعة الإخوان، بدأوا بالنية الطيبة ولم يبدوأ العداء مع الجماعة من الملك فاروق وحتى الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

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- الفراخ تواصل الارتفاع.. أسعار الدواجن اليوم فى مصر الجمعة 9-6-2023

الدواجن

واصلت أسعار الدواجن ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الجمعة لتسجل أسعار الدواجن البيضاء 71 جنيها في بورصة الدواجن الرئيسية مرتفعة جنيه واحد عن تعاملات أمس.

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- رامي جمال يطرح أحدث أعماله الغنائية "وسط الوشوش" (فيديو)

رامي جمال

طرح المطرب رامي جمال أحدث أعماله الغنائية منذ قليل بعنوان “وسط الوشوش” وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

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- للشباب حتى 40 سنة.. وزارة العمل تعلن عن 50 فرصة عمل جديدة

فرص عمل

أعلنت وزارة العمل، عن توفير 50 فرصة عمل جديدة للشباب من  الذكور من سن 20 وحتى 40 سنة، وذلك بإحدى شركات صناعة السيراميك ببني سويف.

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قائد الوداد حلمي النمنم الوداد المغربي دورى ابطال افريقيا أسعار الدواجن اليوم رامي جمال

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