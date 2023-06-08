رامي جمال يطرح أحدث أعماله الغنائية "وسط الوشوش" (فيديو)

طرح المطرب رامي جمال أحدث أعماله الغنائية منذ قليل بعنوان “وسط الوشوش” وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعتبر أغنية “وسط الوشوش” هي تتر مسلسل “بنون” وتعاون رامي جمال في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي مصطفي ناصر والموزع الموسيقي ومهندس الصوت إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وقام بتأليف الوتريات أدهم دهيمة وتنفيذ وتريات مجموعة أحمد حسن فكري وعازف الجيتار أحمد حسين.

كان رامي جمال طرح الأيام الماضية أغنية بعنوان “كلمة سلام” وتصدرت قائمة الأكثر مشاهدة موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وهى من كلمات الشاعر محمد جمعة، وتوزيع أدهم دهيمة وإلهامي دهيمة، وميكس وماستر احمد حسام، والأغنية من ألحان رامي جمال.

◘ تقول كلمات الأغنية:

أنا لسه عايزك بتكلم اسمعني مرة متستقواش كلمة سلام دي ماتقولهاش

وبلاش تسيبني حبيبي بلاش أنا لسه عايزك بتكلم اسمعني مرة متستقواش

إيه جرالك إيه حبيبي قولي مالك أنت قولي زعلان ليه

وحصل إيه حبيبي ده أنت لو تسيبني ليلة هعمل إيه

وأعيش ليه دي حكايتنا وحياتنا ميخلصوش بسلام إيه

جرالك إيه حبيبي قولي مالك أنت قولي زعلان ليه

وحصل إيه حبيبي ده أنت لو تسيبني ليلة هعمل إيه

وأعيش ليه دي حكايتنا وحياتنا ميخلصوش بسلام

أول معاد ما اترتبلوش يبقى الأخير متحددلوش

ويا رب ما تخليني أبعد وكمان حبيبي متبعدهوش

إيه جرالك إيه حبيبي قولي مالك أنت قولي زعلان ليه

وحصل إيه حبيبي ده أنت لو تسيبني ليلة هعمل إيه

وأعيش ليه دي حكايتنا وحياتنا ميخلصوش بسلام

إيه جرالك إيه حبيبي قولي مالك أنت قولي زعلان ليه

وحصل إيه حبيبي ده أنت لو تسيبني ليلة هعمل إيه

وأعيش ليه دي حكايتنا وحياتنا ميخلصوش بسلام.

وطرح رامي جمال مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "عاملة إيه"، على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات أحمد العزب وألحان أحمد العدل وتوزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام.