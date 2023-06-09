الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة" تحذر مرضى الجيوب الأنفية من التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة

الجيوب الأنفية
الجيوب الأنفية

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة لمرضى الجيوب الأنفية بشأن طقس الساعات القليلة المقبلة الخاص بنشاط الرياح والأتربة والتقلبات الجوية التي تطرأ على ساعات الليل، وطلبت منهم عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى وشرب كميات وفيرة من المياه، والتجنب التخلص من مسببات التهيج والحساسية.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه في حال حدوث أي طوارئ لابد من وضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الألم، مشيرة في تقرير رسمي لها أنه خلال الساعات القليلة تشهد تقلبات جوية وأمطار في بعض المناطق ومناطق أخرى حارة، وعلى المواطنين عدم الانخداع في أحوال الطقس ومتابعة هيئة الأرصاد الجوية وعلى أصحاب الأمراض المزمنة عدم الخروج من المنازل .

وأكدت أنه خلال فترة التقلبات الجوية لابد من اختيار الوقت المناسب للخروج، وارتداء الكمامات لكل المواطنين خلال الرياح والأتربة، حيث إنها تعمل على الحماية من الأتربة وعدوى الفيروسات التنفسية، موضحة أهمية المداومة على غسيل اليدين وتعقيمها بشكل متكرر.

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