الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حلمى النمنم لـ"الشاهد": لم يبدأ أى رئيس مصرى العداء مع جماعة الإخوان

الكاتب حلمي النمنم
الكاتب حلمي النمنم

قال الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن كل رؤساء مصر منذ أن ظهرت جماعة الإخوان، بدأول  بالنية الطيبة ولم يبدوأ العداء مع الجماعة من الملك فاروق وحتى الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

 

وأضاف خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه في مؤتمر الشباب الأول عام 2016 الرئيس السيسي وقف وتحدث مع الشباب وقال "شوفوا أنا واصل معاك لحد فين أنا قابل إنك تعيش معانا وأنت مختاف معانا سياسيًا وفكريًا ولكن لا تحمل السلاح علينا"، مشيرًا إلى أنهم حملوا السلاح وعندما يقف رئيس مصر المنتخب، ويقول هذا الكلام في مؤتمر جماهيري فهذا مؤشر واضح.

جماعة  الإخوان لا تقبل بأقل من حكم مصر

وأشار إلى إن الجماعة لا تقبل بأقل من حكم مصر، وعندما قال الرئيس السادات، "أنا رئيس مسلم لدولة مسلمة وأنا هاعمل دولة العلم والإيمان"، متابعًا أنه بالفعل شكل لجنة بقيادة صوفي أبو طالب، لتطبيق الشريعة وهو النموذج الذي عمله منير فيما بعد. 

 

وأوضح أن الإخوان وقتها قالوا "لا دي لقمة العيش بتاعتنا ما تقربش منها"، وقتل السادات رغم أنه في مواقف كثيرة كان على أرضيتهم.

 

وأوضح أن الفنية العسكرية 1974 رأى في وثائقها اعترافات المتهمين بقتل السادات، وتوجد الملفات في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وكذلك مركز الدراسات القضائية، كانوا متهمين فيها واعترافات طلال الانصاري، والذي عفا عنه السادات فماذا فعل.

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