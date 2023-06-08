الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

للشباب حتى 40 سنة.. وزارة العمل تعلن عن 50 فرصة عمل جديدة

فرص عمل
فرص عمل

أعلنت وزارة العمل، عن توفير 50 فرصة عمل جديدة للشباب من  الذكور من سن 20 وحتى 40 سنة، وذلك بإحدى شركات صناعة السيراميك ببني سويف.

وتتضمن فرص العمل المتاحة 20 عامل إنتاج، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط أو بدون مؤهل.

كما تطلب الشركة، 20 عامل مخازن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط أو بدون، وأيضا 5 نقاشين، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط أو بدون.

كما تحتاج الشركة لعدد 5 أمين مخزن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي.
وتتميز فرص العمل المتاحة، بتوافر تأمين صحي، وتأمين اجتماعي.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التواصل عن طريق رقم الهاتف 01013996117، أو التوجه لمكتب تشغيل شرق النيل فوق مكتب البريد بجوار كلية الدراسات الإسلامية.

وزارة العمل فرصة عمل شركات صناعة السيراميك وظيفة تأمين صحي

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