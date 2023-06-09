الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

اليوم.. رئيس الطائفة الإنجيلية يترأس حفل "الكنيسة ترنم"

اندريه زكي
اندريه زكي

يشارك الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، اليوم الجمعة، في حفل خدمة "الكنيسة ترنم" التابعة لرابطة الإنجيليين بمصر، ورئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، وذلك في كلية رمسيس بغمرة.

ومن المقرر أن يشارك بالاحتفالية إلى جانب الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عدد من رؤساء المذاهب الإنجيلية المختلفة، وأعضاء المجلس الإنجيلي العام، وعدد من قساوسة الكنائس الإنجيلية المختلفة، كما يشارك بالحضور أيضا عدد من السفراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والشخصيات العامة والفنانين والمهتمين بالموسيقى والفنون.

أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أعضاء المجلس الإنجيلي العام التحالف الوطني الهيئة القبطية الانجيلية الهيئة القبطية الإنجيلية ل الهيئة القبطية الإنجيلي التحالف الوطني للعمل

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