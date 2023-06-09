الجمعة 09 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"شينخوا الصينية": مصر تهدف لأن تصبح مركزا إقليميا للطاقة والخدمات اللوجستية

قناة السويس
قناة السويس

سلطت وكالة شينخوا الصينية الضوء على إعلان هيئة قناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية للقناة جذبت 2.5 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الأجنبية في الفترة من يوليو 2022 إلى مايو 2023، مشيرة إلى أن مصر تهدف إلى ان تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة والخدمات اللوجستية.

وقال وليد جاب الله ، الخبير الاقتصادي، لوكالة شينخوا الصينية، إن الهيئة أطلقت مؤخرًا حملة ترويجية دولية لتحسين التواصل مع المستثمرين من مختلف الدول، مضيفا أن موقع قناة السويس وتحديث بنيتها التحتية قد مكنها من جذب المزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى أن مصر تهدف إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا لعدة قطاعات، لا سيما الطاقة، والخدمات اللوجستية على طول ممر قناة السويس.

وقالت الوكالة الصينية في تقريرها تهدف الهيئة، التي تأسست بموجب مرسوم رئاسي في أغسطس 2015 ، إلى جذب المستثمرين المحليين والأجانب من خلال تقديم الخدمات اللوجستية والصناعية وفقًا للمعايير الدولية على طول قناة السويس.

وكانت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر،  قد قالت إن المنطقة اجتذبت 2.5 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في الفترة من يوليو 2022 إلى مايو 2023.

وأوضحت الهيئة في بيان لها إن الاستثمارات الوطنية بالمنطقة بلغت 3.6 مليار جنيه (116 مليون دولار) في نفس الفترة، مضيفة أن الهيئة وافقت على 46 مشروعا متنوعا لبدء أعمالها في المناطق الصناعية بالمنطقة.

وتغطي مساحة 461 كيلومترًا مربعًا على طول ضفاف قناة السويس، وتضم المنطقة ستة موانئ وأربع مناطق تطوير.

الاستثمارات الأجنبية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الخبير الاقتصادي الخدمات اللوجستية المنطقة الاقتصادية الوكالة الصينية شينخوا الصينية

الأكثر قراءة

زيادة مخصصات المكافآت.. مفاجآت تنتظر الموظفين فى الموازنة الجديدة

ارتفاع عيار 21 .. أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 9-6-2023

سعر اليورو والعملات العربية مقابل الجنيه اليوم الجمعة 9-6-2023

أوكرانيا: التحقيق فى هجوم سد كاخوفكا "غير ممكن" فى الظروف الحالية

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 9-6-2023

دعاء الصباح اليوم الجمعة 9 يونيو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

مصر وعمان.. آفاق واعدة

خالد حريب

الدولة المصرية تدق أبواب إفريقيا

محمد عبدالعزيز

من يرحم يُرحم

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وزامبيا

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس