"شينخوا الصينية": مصر تهدف لأن تصبح مركزا إقليميا للطاقة والخدمات اللوجستية

سلطت وكالة شينخوا الصينية الضوء على إعلان هيئة قناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية للقناة جذبت 2.5 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الأجنبية في الفترة من يوليو 2022 إلى مايو 2023، مشيرة إلى أن مصر تهدف إلى ان تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة والخدمات اللوجستية.

وقال وليد جاب الله ، الخبير الاقتصادي، لوكالة شينخوا الصينية، إن الهيئة أطلقت مؤخرًا حملة ترويجية دولية لتحسين التواصل مع المستثمرين من مختلف الدول، مضيفا أن موقع قناة السويس وتحديث بنيتها التحتية قد مكنها من جذب المزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى أن مصر تهدف إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا لعدة قطاعات، لا سيما الطاقة، والخدمات اللوجستية على طول ممر قناة السويس.

وقالت الوكالة الصينية في تقريرها تهدف الهيئة، التي تأسست بموجب مرسوم رئاسي في أغسطس 2015 ، إلى جذب المستثمرين المحليين والأجانب من خلال تقديم الخدمات اللوجستية والصناعية وفقًا للمعايير الدولية على طول قناة السويس.

وكانت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر، قد قالت إن المنطقة اجتذبت 2.5 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في الفترة من يوليو 2022 إلى مايو 2023.

وأوضحت الهيئة في بيان لها إن الاستثمارات الوطنية بالمنطقة بلغت 3.6 مليار جنيه (116 مليون دولار) في نفس الفترة، مضيفة أن الهيئة وافقت على 46 مشروعا متنوعا لبدء أعمالها في المناطق الصناعية بالمنطقة.

وتغطي مساحة 461 كيلومترًا مربعًا على طول ضفاف قناة السويس، وتضم المنطقة ستة موانئ وأربع مناطق تطوير.