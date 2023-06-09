أردوغان يعين أول امرأة فى منصب محافظ البنك المركزى

أفادت الجريدة الرسمية التركية بأن الرئيس رجب طيب أردوغان، عيّن حفيظة غاية أركان، المسؤولة التنفيذية المالية في الولايات المتحدة، كرئيسة للبنك المركزي التركي.

وصدر مرسوم تعيين الخبيرة المصرفية الدولية غاية أركان، كرئيسة للبنك المركزي في الجريدة الرسمية.

كما ذكرت الجريدة الرسمية أن أردوغان عيّن سلفها شهاب قافجي أوغلو، رئيسا لهيئة التنظيم والرقابة المصرفية (بي.دي.دي.كيه).

من هى حفيظة أركان؟

وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، ولدت غاية أركان عام 1982، وأكملت تحصيلها العلمي في تركيا، قبل أن تغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإكمال دراستها هناك.

ووصفت حفيظة غاية أركان في بلادها بـ"أصغر أستاذ مالي"، حيث عملت بمصارف عدة ومستشارة استثمارية.

هذا، وشهدت وزارة الخارجية التركية في العاصمة أنقرة، في وقت سابق، مراسم تسليم الوزير السابق مولود تشاووش أوغلو مهام المنصب لخلفه هاكان فيدان.

والأربعاء الماضي، أدى أعضاء الحكومة الرئاسية الجديدة في تركيا، اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للبرلمان.

وقاد الرئيس المؤقت للبرلمان التركي دولت باهتشلي، جلسة أداء اليمين بحضور أعضاء الحكومة والنواب.

وشهدت الجمعية العامة للبرلمان التركي أداء اليمين الدستورية من قبل نائب الرئيس جودت يلماز، ووزراء الخارجية هاكان فيدان، والداخلية علي يرلي قايا، والدفاع يشار غولر.

كما أدى اليمين وزراء التجارة عمر بولات، والخزانة والمالية محمد شيمشك، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والنقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو، والصحة فخر الدين قوجة، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، والشباب والرياضة عثمان أشقين باك.

وأدى اليمين أيضا وزراء الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح قجر، والزراعة والغابات إبراهيم يومقلي، والتربية الوطنية يوسف تكين، والبيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي محمد أوز حسكي، العدل يلماز تونج، والأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور أوزدمير غوكطاش، والعمل والضمان الاجتماعي وداد إشيق هان.

والسبت الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تشكيلة الحكومة الرئاسية الجديدة، عقب انتهاء مراسم تنصيبه لولاية جديدة.