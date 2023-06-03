أردوغان يتعهد بتنفيذ رؤية "قرن تركيا" أثناء فترة ولايته الجديدة

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بتنفيذ رؤية قرن تركيا أثناء فترة ولايته الجديدة.

وأكد أردوغان أن الانتخابات الأخيرة فتحت أمام الشعب أبواب مرحلة جديدة، وفقا لما نقله موقع تركيا الآن.

جاءت تصريحات أردوغان خلال تدوينه رسالة في الدفتر الخاص بضريح مؤسسة الجمهورية التركية الحديثة، مصطفى كمال أتاتورك.

وقال الرئيس التركي: “خلال السنوات الخمس المقبلة سنواصل العمل بكل عزيمة من أجل تنفيذ رؤية قرن تركيا”.

وتابع أردوغان: "بصفتي الرئيس الثاني عشر للجمهورية، سأواصل الدفاع عن الأخوة الأبدية لأبناء شعبنا، والعمل على تنمية بلدنا والنهوض بدولتنا".

أردوغان: سأكون رئيسًا للأتراك جميعًا دون تمييز

وفي وقت سابق من اليوم، وجه الرئيس التركي، الشكر لمواطنيه بعد فوزه بالانتخابات التركية على زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

وقال أردوغان، خلال كلمته في حفل تنصيبه رئيسًا لتركيا، إن الآلاف قطعوا آلاف الكيلومترات من أجل الانتخاب، وأحيى جميع المواطنين الذين صوتوا لي، والجاليات في جميع الدول.

وأضاف أردوغان، أنه في السادس من شهر فبراير تعرضت الجمهورية التركية لكارثة طبيعية كبيرة، وعلى الرغم من ذلك، فإن جميع الأطياف بالولايات المنكوبة ذهبوا لصناديق الانتخابات ومارسوا حقهم الوطني، وأحيي جميع المواطنين في الولايات التركية المنكوبة.

وتابع، أن العديد من الدول ومئات الملايين كانوا يدعون للجمهورية التركية وبدموعهم شاركوا أفراحنا وآلامنا، أشكر جميع الرؤساء والقادة الذين وقفوا إلى جانبنا من القارة الإفريقية الى آسيا إلى جميع الدول التي كانت تنادي باسم الجمهورية التركية والاحتفالات التي شاركت أفراح شعبنا.

ووعد أردوغان الجميع ببذل قصارى جهده بعد أن حصل مرة أخرى على الثقة، وقال: "سأعمل بجهد لأكون محل ثقة للشعب التركي والأصدقاء والحلفاء، سأكون رئيسًا للأتراك جميعًا دون تمييز، لم ولن أمارس التفرقة ضد الشعب التركي".