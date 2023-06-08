مصرع طالب سقط من أعلى فراشة فرح بقرية النزل فى الدقهلية

لقي طالب مصرعه بعد سقوطه على رأسه من أعلى مسرح خاص بفراشة فرح، بقرية النزل التابعة لمركز منية النصر، بمحافظة الدقهلية، وذلك أثناء عمله بتجهيز فراشة الأفراح، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة منية النصر من المستشفى المركزي، بوصول «سعيد طارق رفعت عبده»، 14 عامًا، طالب بالصف الثاني الإعدادي، جثة هامدة ادعاء سقوط من علو.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين أن المتوفى سقط أثناء عمله من أعلى مسرح بقرية النزل التابعة لمركز منية النصر، وسقط على رأسه وارتطم بالأرض وتوفى في الحال، وتم نقله للمستشفى جثة هامدة.

وبمعاينة الجثة تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وتم التحفظ عليها بثلاجة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.