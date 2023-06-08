موعد انتهاء تقديم اعتذارات الثانوية العامة 2023

فتحت وزارة التربية والتعليم الباب أمام تقديم طلبات الاعتذارات عن مراقبة الثانوية العامة 2023، اعتبارًا من يوم الثلاثاء 6 يونيو، لترتفع معدلات البحث عن التفاصيل عبر موقع “جوجل”، لمعرفة آخر موعد للتقديم وشروط الاعتذار عن المراقبة في امتحانات الثانوية.

اعتذارات الثانوية العامة 2023



في هذا التقرير نوضح لكم شروط اعتذارات الثانوية العامة 2023 عن مراقبة الامتحانات والموعد النهائي للتقديم.

انتهت اليوم الخميس 8 يونيو، تقديم اعتذارات الثانوية العامة 2023 بمقار المدارس التي حددتها المديريات التعليمية والإدارات، وكان قد تم فتح الباب لتقديم الاعتذارات منذ الثلاثاء 6 يونيو 2023.

ووضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شروط من أجل تقدير الاعتذارات عن مراقبة امتحانات الثانوية العامة 2023 والتي تبدأ الاثنين القادم 12 يونيو 2023.

تتمثل شروط تقديم طلبات الاعتذار عن مراقبة امتحانات الثانوية العامة في التالي:

المعلمة التي لديها طفل رضيع حتى سنتين ومن لديها طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة أو طفل مصاب بمرض مزمن الاعتذار عن المراقبة في الامتحانات ولكن مع ضرورة تقديم تقريرا طبيا وشهادة ميلاد.

المعلمة التي زوجها في حالة سفر، وإذا كان الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد ويتم تقديم خطاب معتمد من جهة العمل.

الحالات المرضية ولكن مع ضرورة تقديم تقريرًا طبيًا حديثًا ومعتمدًا ومختومًا من المجلس الطبي العام، مدونًا به يعفى من أعمال الامتحانات والعمل جزء من الوقت.



المعلم الحاصل على إجازة بدون مرتب وبذلك يقدم المستند الدال على ذلك، وصورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية.

وفاة الزوج أو الزوجة مع تقديم شهادة وفاة لا تتجاوز العام وصورة بطاقة.

اعتذار الزوج أو الزوجة عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة، مع ضرورة إحضار أصل خطاب الندب للزوجين.

من صدر ضده قرارا بالحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية ومن يرد له اعتبار، أو يعفى من عقوبة الحرمان من أعمال الامتحانات.

