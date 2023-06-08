روشتة لطلاب الثانوية العامة للتعامل مع الاختيار من متعدد

قدم الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، روشتة لطلاب الثانوية العامة عن كيفية التعامل مع أسئلة الاختيار من متعدد في امتحانات الثانوية العامة.

وطالب الخبير التربوي، الطالب بمراعاة ما يلي:

1. الحرص علي عدم الإجابة بشكل خاطئ على أي سؤال سواء موضوعي أو مقالي.



2. قراءة سؤال الاختيار من متعدد بشكل جيد حتى تفهمه علي نحو صحيح وعدم التسرع في الإجابة عليه.

3. لا تختار أي إجابة تطرأ على ذهنك بعد قراءة السؤال.. لكن تمهل وتأن في الاختيار فقد تكون الإجابة المطلوبة غير التي في ذهنك.

4. الإجابة علي كل سؤال اختيار من متعدد بدون النظر إلى البدائل (خبئ البدائل بيدك) واعتبره سؤال إكمال وبعد الإجابة عليه انظر إلى البديل الأنسب.

5. إذا كان سؤال الاختيار من متعدد يسأل عن ناتج مسألة او تطبيق قانون أو معادلة أو نظرية من فضلك لا بد من مراجعة حلك أكثر من مرة للتأكد من الإجابة المطلوبة، ولا تتعجل أول إجابة وصلت إليها.

6. قد يضع واضع الامتحان كلمة أو رقم في رأس السؤال لتشتيت الطالب من فضلك تأكد من أن هذا الرقم أو الكلمة متصل بجوهر السؤال وسيفيدك في الحل أم لا.

7. وجود بديل واحد صحيح والباقي خطأ لا يعني أن البدائل علي كل سؤال ستكون خاطئة بشكل ظاهر( بل بالعكس ستأتي كلها متجانسة أو متشابهة) ولكن بديل واحد صحيح.



8. أبدا دائمًا بالأسئلة الأسهل في الاختيار من متعدد (لأن ذلك سيزيد من ثقتك بنفسك ويدفعك إلى الإجابة علي باقي الأسئلة حتى لو كانت صعبة أما البدء بالأسئلة الصعبة فقد يكون له تأثيرات عكسية.



9. أعلم أن زمن الامتحان 3 ساعات أو ساعتين (من فضلك لا تتعجل في حل جميع الأسئلة في ساعة واحدة أو ساعة ونصف)... لأن واضع الأسئلة غالبا ما يضع أسئلة تتسق مع زمن الامتحان وبالتالي تسرعك قد لا يفيدك.



10. استخدم وقتك كله فقد تصل إلى معلومة أو إجابة غير التي وصلت إليها مع المراجعة في آخر الوقت.



11. راجع كل إجاباتك أكثر من مرة لو تبقين لديك وقتا ولا تمل هذا حقك.



12. قد يأتي سؤال الاختيار من متعددا رابطا بين جزئيتين أو أكثر من المقرر (ركز علي الأجزاء ذات أوجه الشبه والاختلاف مع بعضها البعض) حتى لو كانت متباعدة في نفس المقرر.



13. أسئلة الامتحان بوجه عام قد تتطلب منك معلومات في سنوات سابقة عن الثانوية العامة خاصة في اللغات وغيرها من المواد.



14. أعط تركيزًا خاصًا لأسئلة الاختيار من متعدد ذات الدرجتين (لأنها تجمع لك درجات فضلا عن تساويها مع درجات الأسئلة المقالية في جميع المواد (عدا سؤال مقالي في اللغة العربية وكذلك في اللغة الأجنبية الأولى بـ4 درجات؛ وسؤالين في اللغة الأجنبية الثانية بـ3 درجات).



15. إجاباتك علي جميع أسئلة الاختيار من متعدد بشكل صحيح يضمن لك 85 % من مجموع الدرجات تصل إلى أكثر من 95 % مع إجاباتك علي الأسئلة المقالية).