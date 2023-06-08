الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تنظيف الفصول وتكثيف المقاعد.. استعدادات المدارس لاستقبال امتحانات الثانوية العامة

استعدادات المدارس
استعدادات المدارس لاستقبال امتحانات الثانويه العامه

حالة من الاستعدادات تشهدها العديد من مدارس محافظة القاهرة لاستقبال امتحانات طلاب الثانوية العامة والتي تنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة يوم الإثنين المقبل الموافق 12 يونيو الجاري وتنتهي يوم 13 يوليو المقبل، وسط حالة من التأهب من قبل أولياء الأمور والطلاب.

وشهدت عدد من مدارس محافظة القاهرة حالة من الاستعدادات لاستقبال الطلاب حيث تم تكثيف أعمال النظافة بالفصول وفناء المدرسة بجانب تكثيف وإصلاح المقاعد لكي تتناسب مع الطلاب وحرصًا على توفير بيئة ملائمة للطلاب تمكنهم من تأدية الامتحانات في جو مناسب وملائم وتوفير كافة سبل الراحة والدعم على مدار أيام امتحانات الثانوية العامة.

كما حرصت عدد من المدارس على فرش الفصول بمقاعد مريحة وتنظيفها من كافة النواحي، بالإضافة إلى تجهيز غرفة العزل الطبية، ذلك مع التشديد على توفير أجواء مناسبة هادئة داخل اللجان وسيرها بشكل مناسب.

وينطلق ماراثون الثانوية العامة يوم الإثنين المقبل 12 يونيو ويؤدي الطلاب امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، الثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والاحصاء، الأحد 18 يونيو اللغة العربية، الثلاثاء 20 يونيو اللغة الأجنبية الثانية، الأحد 25 يونيو الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، الأحد 2 يوليو مادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة، الخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى، الأحد 9 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، الثلاثاء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة، وأخيرًا الخميس 13 يوليو مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

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