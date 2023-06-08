باقي 3 أيام.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، لذلك ارتفعت معدلات البحث عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 كي يستعد الطلاب للمراجعات النهائية قبل كل مادة وفق ترتيبها في الجدول.



جدول امتحانات الثانوية العام 2023



ننشر في هذا التقرير جدول امتحانات الثانوية العام 2023 والتي تبدأ يوم الإثنين 12 يونيو، وتكون مواعيد امتحانات الثانوية العامة من الساعة التاسعة صباحًا.



الاثنين 12 يونيو 2023



امتحان مادة التربية الدينية مدة الامتحان ساعة ونصف

مادة التربية الوطنية مدة الامتحان لكل مادة ساعة ونصف.



الثلاثاء 13 يونيو 2023

امتحان مادة الاقتصاد مدة الامتحان ساعة ونصف

مادة الإحصاء مدة الامتحان ساعة ونصف







الأحد 18 يونيو 2023

امتحان مادة اللغة العربية مدة الامتحان 3 ساعات





الثلاثاء 20 يونيو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية مدة الامتحان ساعتان





الأحد 25 يونيو 2023

امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية مدة الامتحان 3 ساعات

امتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية مدة الامتحان 3 ساعات





الأحد 2 يوليو 2023



امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية مدة الامتحان 3 ساعات

امتحان مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية مدة الامتحان 3 ساعات





الثلاثاء 4 يوليو 2023

امتحان مادة الرياضة التطبيقية الاستاتيكا لطلاب الشعبة العلمية (علمي رياضة) مدة الامتحان ساعتان



الخميس 6 يوليو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى مدة الامتحان 3 ساعات





الأحد 9 يوليو 2023

امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة العلمية (علمى علوم) مدة الامتحان 3 ساعات



امتحان مادة الرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل مدة الامتحان ساعتان

امتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية مدة الامتحان 3 ساعات





الثلاثاء 11 يوليو 2023



امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا الشعبة علمي رياضة مدة الامتحان ساعتان





الخميس 13 يوليو 2023

امتحان مادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم مدة الامتحان 3 ساعات



امتحان مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) مدة الامتحان 2 ساعة



امتحان مادة الفلسفة والمنطق الشعبة الأدبية ومدة الامتحان 3 ساعات







