الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

باقي 3 أيام.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، لذلك ارتفعت معدلات البحث عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 كي يستعد الطلاب للمراجعات النهائية قبل كل مادة وفق ترتيبها في الجدول.
 

جدول امتحانات الثانوية العام 2023
 

ننشر في هذا التقرير جدول امتحانات الثانوية العام 2023 والتي تبدأ يوم الإثنين 12 يونيو، وتكون مواعيد امتحانات الثانوية العامة من الساعة التاسعة صباحًا.
 

  • الاثنين 12 يونيو 2023
     

امتحان مادة التربية الدينية مدة الامتحان ساعة ونصف 
مادة التربية الوطنية مدة الامتحان لكل مادة ساعة ونصف.
 

 

  • الثلاثاء  13 يونيو 2023

امتحان مادة الاقتصاد  مدة الامتحان ساعة ونصف 
مادة الإحصاء مدة الامتحان  ساعة ونصف


 

  • الأحد  18 يونيو 2023

امتحان مادة اللغة العربية مدة الامتحان 3 ساعات

 

  • الثلاثاء 20 يونيو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية مدة الامتحان ساعتان

 

  • الأحد 25 يونيو 2023

امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية مدة الامتحان 3 ساعات

امتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية مدة الامتحان 3 ساعات

 

 

 

موعد يوم عرفة 2023 وأول أيام عيد الأضحي

 

  • الأحد  2 يوليو 2023
     

امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية مدة الامتحان 3 ساعات

امتحان مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية مدة الامتحان 3 ساعات

 

  • الثلاثاء  4 يوليو 2023

امتحان مادة الرياضة التطبيقية الاستاتيكا لطلاب الشعبة العلمية (علمي رياضة) مدة الامتحان ساعتان
 

  • الخميس 6 يوليو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى مدة الامتحان 3 ساعات

 

  • الأحد 9 يوليو 2023

امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة العلمية (علمى علوم) مدة الامتحان 3 ساعات
 

امتحان مادة الرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل مدة الامتحان ساعتان

امتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية مدة  الامتحان 3 ساعات

 

  • الثلاثاء 11 يوليو 2023
     

امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا الشعبة علمي رياضة  مدة الامتحان ساعتان

 

  • الخميس  13 يوليو 2023

 

امتحان مادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم مدة الامتحان 3 ساعات
 

امتحان مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) مدة الامتحان  2 ساعة
 

امتحان مادة الفلسفة والمنطق الشعبة الأدبية ومدة الامتحان 3 ساعات 



 

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تنظيف الفصول وتكثيف المقاعد.. استعدادات المدارس لاستقبال امتحانات الثانوية العامة

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تنبيه مهم من "التعليم" بشأن نماذج أسئلة امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات جدول امتحانات الثانوية الثانوية العامة امتحانات الثانوية امتحانات الثانوية العام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 مواعيد امتحانات الثانوية العامة

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