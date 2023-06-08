باقي 3 أيام.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023
أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، لذلك ارتفعت معدلات البحث عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 كي يستعد الطلاب للمراجعات النهائية قبل كل مادة وفق ترتيبها في الجدول.
جدول امتحانات الثانوية العام 2023
ننشر في هذا التقرير جدول امتحانات الثانوية العام 2023 والتي تبدأ يوم الإثنين 12 يونيو، وتكون مواعيد امتحانات الثانوية العامة من الساعة التاسعة صباحًا.
- الاثنين 12 يونيو 2023
امتحان مادة التربية الدينية مدة الامتحان ساعة ونصف
مادة التربية الوطنية مدة الامتحان لكل مادة ساعة ونصف.
- الثلاثاء 13 يونيو 2023
امتحان مادة الاقتصاد مدة الامتحان ساعة ونصف
مادة الإحصاء مدة الامتحان ساعة ونصف
- الأحد 18 يونيو 2023
امتحان مادة اللغة العربية مدة الامتحان 3 ساعات
- الثلاثاء 20 يونيو 2023
امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية مدة الامتحان ساعتان
- الأحد 25 يونيو 2023
امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية مدة الامتحان 3 ساعات
امتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية مدة الامتحان 3 ساعات
- الأحد 2 يوليو 2023
امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية مدة الامتحان 3 ساعات
امتحان مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية مدة الامتحان 3 ساعات
- الثلاثاء 4 يوليو 2023
امتحان مادة الرياضة التطبيقية الاستاتيكا لطلاب الشعبة العلمية (علمي رياضة) مدة الامتحان ساعتان
- الخميس 6 يوليو 2023
امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى مدة الامتحان 3 ساعات
- الأحد 9 يوليو 2023
امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة العلمية (علمى علوم) مدة الامتحان 3 ساعات
امتحان مادة الرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل مدة الامتحان ساعتان
امتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية مدة الامتحان 3 ساعات
- الثلاثاء 11 يوليو 2023
امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا الشعبة علمي رياضة مدة الامتحان ساعتان
- الخميس 13 يوليو 2023
امتحان مادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم مدة الامتحان 3 ساعات
امتحان مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) مدة الامتحان 2 ساعة
امتحان مادة الفلسفة والمنطق الشعبة الأدبية ومدة الامتحان 3 ساعات