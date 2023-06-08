فى 6 نقاط.. ملخص مؤتمر وزيرى النقل والرى لإعلان حل أزمة نقابة المهندسين

عقد وزيرا الري والنقل، منذ قليل مؤتمرا صحفيا بمقر نقابة المهندسين أعلنا خلاله انتهاء الأزمة داخل مجلس النقابة.

شارك في المؤتمر نقيب المهندسين طارق النبراوي وأعضاء هيئة المكتب الستة.

وخلص المؤتمر إلى الآتي:

- إعلان تجديد الثقة في نقيب المهندسين ورفض طلب سحب الثقة منه رسميًا.

- وزير الري: اللجنة القضائية لم تتمكن من استكمال أعمال الجمعية العمومية، والاحداث أدت لعدم إعلان النتيجة.

- النبراوي: أدعو الجميع إلى التكاتف وتكثيف العمل والترابط والعودة إلى روح الإخاء والمحبة بين جموع المهندسين.

- إعلان استقالة جميع أعضاء هيئة المكتب من الهيئة، واستقالة بعضهم من المجلس أيضا حتى الآن "حسام رزق وإيهاب خضر".

- كامل الوزير: الدولة تحرص على استقلال نقابة المهندسين وترك العمل النقابي لأعضاء النقابة.

- وزير النقل وجه دعوة للتنازل عن البلاغات أو الشكاوى وحل المشكلات داخل النقابة.