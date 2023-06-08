الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سقوط أمطار خفيفة فى الإسكندرية (صور)

طقس الإسكندرية
طقس الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، منذ قليل، سقوط أمطار خفيفة على معظم أنحاء عروس المتوسط رغم ارتفاع درجة الحرارة منذ صباح اليوم، وتعرض المدينة لموجة حارة.

ورصدت عدسة «الدستور» حالة الطقس مساء اليوم، حيث غطت الغيوم سماء الإسكندرية مع تساقط زخات الأمطار على شرق ووسط المدينة، مع توقعات بزيادة شدة الأمطار  والتي يصاحبها ضربات الرعد مع حلول الليل،

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها اليوم أن البلاد تمر  بحالة من التقلبات الجوية حيث تتكون السحب الرعدية على شمال البلاد من الساحل الشمالي حتي شمال الصعيد يصاحبها سقوط الأمطار؛ كما تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للرمال والأتربة على كافة الأنحاء ويبقي التحذير من الرياح الهابطة من السحب الرعدية التي تنخفض على إثرها الرؤية الأفقية بشكل كبير على الطرق.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى بعض التفاصيل التعليمات التي يجب اتباعها على الطريق إذا انخفضت الرؤية الأفقية بسبب الأتربة والرمال المثارة، حيث تنخفض الرؤية الأفقية بشكل كبير عادة نتيجة الرمال المثارة الناتجة عن الرياح الهابطة من السحب الرعدية أو المنخفضات الحرارية والتدرج الكبير في الضغط الجوي.

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محافظة الاسكندرية أمطار خفيفة عروس المتوسط هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس الإسكندرية

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