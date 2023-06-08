انطلاق تدريبات كرة السلة لبراعم المشروع القومى للموهبة بكفر الشيخ

انطلقت تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ، لكرة السلة لمرحلة البراعم على ملعب الإكليرك بنادى الإرادة والتحدي وعددهم 15 لاعبا أيام "الأحد، الإثنين، الأربعاء، الخميس" من كل أسبوع، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المديرية فتحت باب التقدم في فى يونيو 2022 الماضي، لاختبارات الانضمام للاعبى السلة بالمشروع القومي للموهبة بالمحافظة وتقدم للاختبارات 140 طفلا واجتازها 15 لاعب وفق مقاييس اللجنة الفنية، وشملت الاختبارات توقيع كشف طبى، قياس طول ووزن، عدو 20 مترا، اختبار رشاقة، رمى كرة وزن واحد كيلو جرام، بحضور لجنة مشكلة من مندوب اتحاد كرة السلة ومندوبى الوزارة واحد أساتذة كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ والمشرف الفنى للمركز بكفر الشيخ، وذلك بإشراف عبدالمنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المشروع القومي للموهبة يعد أحد أهم المشروعات الواعدة للرياضة المصرية، فضلا عن كونه أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وتحقيقا لرؤية القيادة السياسية بصياغة آلية فعالة لاكتشاف المواهب الرياضية الواعدة في الفئة العمرية الصغيرة والشابة في كل ربوع محافظات مصر، وقد شرف المشروع منذ أيام قليلة بتكريم محافظ كفر الشيخ، للاعبى المصارعة المنضمين إلى منتخب مصر بعد فوزهم بالمركز الأول فى البطولة الإفريقية بتونس الشقيق.

يقود تدريبات براعم السلة للمشروع القومي للموهبة بكفر الشيخ، مدربى المشروع لمرحلة البراعم بكفر الشيخ هم كابتن أحمد العطافى، خالد جمال الدين، متابعة التنفيذ كابتن محمود سلطح، وقد أعلنت رياضة كفر الشيخ فى وقت سابق، عن إقامة اختبارات الانتقاء للعبات التايكوندو والمصارعة وكرة اليد وفق الشروط المعلنة عبر الصفحة الرسمية لمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، للانضمام إلى المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بعد 15 يوليو القادم بتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.