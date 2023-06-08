الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنسيق الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات المتوقع ومستندات التقديم بالمدارس

تنسيق الثانوية العامة
تنسيق الثانوية العامة

تستعد المديريات التعليمية لوضع الحد الأدنى في تنسيق الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2023 لإتمام مرحلة التعليم الأساسي، بعد اعتمادها في نحو 20 محافظة حتى الآن.

تنسيق الثانوية العامة 2023 المتوقع في جميع المحافظات

ويختلف تنسيق الثانوية العامة 2023 في كل محافظة عن الأخرى وفقا لمعدلات النجاح والدرجات للطلاب، ويتحدد التنسيق بقرار من المحافظ المسئول عن كل مديرية، ومن المتوقع أن يأتي تنسيق الثانوية العامة 2023 في المحافظات على النحو التالي:-

المحافظة توقعات درجات الحد الأدنى للقبول 
تنسيق الثانوية العامة 2023 القاهرة240 درجة
تنسيق الثانوية العامة 2023 الجيزة218 درجة
تنسيق الثانوية العامة 2023 الشرقية238 درجة
تنسيق الثانوية العامة 2023 المنيا230 درجة
تنسيق الثانوية العامة 2023القليوبية240 درجة
تنسيق الثانوية العامة 2023 أسيوط240 درجة
تنسيق الثانوية العامة 2023المنوفية230 درجة
تنسيق الثانوية العامة 2023 الغربية236 درجة
تنسيق الثانوية العامة 2023 الإسكندرية225 درجة
تنسيق الثانوية العامة 2023 الإسماعيلية230 درجة
تنسيق الثانوية العامة 2023 سوهاج258 درجة
تنسيق الثانوية العامة 2023 كفر الشيخ252 درجة
تنسيق الثانوية العامة 2023 الدقهلية250 درجة
تنسيق الثانوية العامة 2023 دمياط230 درجة
تنسيق الثانوية العامة 2023 قنا240 درجة
تنسيق الثانوية العامة 2023 السويس225 درجة
تنسيق الثانوية العامة 2023 بور سعيد244.5 درجة

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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مستندات التقديم فى الثانوية العامة 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم عدد من المستندات المطلوبة للتقديم في المدارس الثانوية العامة 2023 للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية في العام الدراسي الحالي، تتمثل فيما يلي:-

  • طلب الالتحاق بمرحلة الثانوية العامة.
  • الدمغات الخاصة بطالب الالتحاق بالثانوية العامة.
  • أصل شهادة الميلاد كمبيوتر وإحضار صورتين منها.
  • البطاقة الصحية للطالب.
  • صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر الأب والأم.
  • أصل شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية وصورتين منها.
  • بطاقة الاختيار.
  • 6 صورة شخصية حديثة 4×6 ويدون عليها اسم الطالب.
  • 2 طابع مهن تعليمية.
  • ملف ورقي للتقديم فى الثانوية العامة.
  • حافظة بلاستيكية.
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