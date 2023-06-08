تنسيق الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات المتوقع ومستندات التقديم بالمدارس

تستعد المديريات التعليمية لوضع الحد الأدنى في تنسيق الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2023 لإتمام مرحلة التعليم الأساسي، بعد اعتمادها في نحو 20 محافظة حتى الآن.

تنسيق الثانوية العامة 2023 المتوقع في جميع المحافظات

ويختلف تنسيق الثانوية العامة 2023 في كل محافظة عن الأخرى وفقا لمعدلات النجاح والدرجات للطلاب، ويتحدد التنسيق بقرار من المحافظ المسئول عن كل مديرية، ومن المتوقع أن يأتي تنسيق الثانوية العامة 2023 في المحافظات على النحو التالي:-

المحافظة توقعات درجات الحد الأدنى للقبول تنسيق الثانوية العامة 2023 القاهرة 240 درجة تنسيق الثانوية العامة 2023 الجيزة 218 درجة تنسيق الثانوية العامة 2023 الشرقية 238 درجة تنسيق الثانوية العامة 2023 المنيا 230 درجة تنسيق الثانوية العامة 2023القليوبية 240 درجة تنسيق الثانوية العامة 2023 أسيوط 240 درجة تنسيق الثانوية العامة 2023المنوفية 230 درجة تنسيق الثانوية العامة 2023 الغربية 236 درجة تنسيق الثانوية العامة 2023 الإسكندرية 225 درجة تنسيق الثانوية العامة 2023 الإسماعيلية 230 درجة تنسيق الثانوية العامة 2023 سوهاج 258 درجة تنسيق الثانوية العامة 2023 كفر الشيخ 252 درجة تنسيق الثانوية العامة 2023 الدقهلية 250 درجة تنسيق الثانوية العامة 2023 دمياط 230 درجة تنسيق الثانوية العامة 2023 قنا 240 درجة تنسيق الثانوية العامة 2023 السويس 225 درجة تنسيق الثانوية العامة 2023 بور سعيد 244.5 درجة







مستندات التقديم فى الثانوية العامة 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم عدد من المستندات المطلوبة للتقديم في المدارس الثانوية العامة 2023 للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية في العام الدراسي الحالي، تتمثل فيما يلي:-