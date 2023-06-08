رئيس مالاوي يطالب بسرعة تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول إفريقيا

طالب لازاروس تشاكويرا، رئيس مالاوي، أن تولي بلاده أهمية كبيرة للتكامل الاقتصادي بين دول القارة وضرورة تحقيق الأمر في الوقت الحالي.

وتابع رئيس مالاوي، خلال كلمته في فعاليات قمة كوميسا، اليوم الخميس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "أنه لا شك أن الجميع يتفق على أهمية هذا التكامل، ولكن ما يقلقني أننا كتجمع لا نحقق الأمر بالإلحاح المطلوب ولذلك يجب أن نتحرك بسرعة لتحقيق التكامل الاقتصادي".

وأشار إلى أن بعض الدول الأفريقية واجهت عديد من الآثار المدمرة عام 2017 وعلي رأسها الرياح الاستوائية والفيضانات والأعاصير والجفاف والحروب داخل القارة وجائحة كورونا مرورا بتأثيرات الحرب في شرق أوروبا.

وأكد أن جميع المواجهات سواء علي المستوي الداخلي أو الخارجي يجب أن تكاتفت لحل المشكلات التي نواجهها الآن، بالإضافة للمشكلات المالية والأنظمة الصحية الضعيفة وارتفاع مستويات الديون وسياسات الاستثمار الخارجية التي تضر اقتصاد الدول".

وسلم الرئيس السيسي نظيره الزامبي هاكيندي هيشيليما، رئاسة تجمع كوميسا الـ22.