الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ شمال سيناء يشيد بدور الغرفة التجارية في توفير السلع للمواطنين

شمال سيناء
شمال سيناء

أشاد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بدور الغرفة التجارية في توفير السلع الأساسية والمأكل والمشرب خلال الظروف التي مرت بها المحافظة.

وقال المحافظ، خلال افتتاح تطوير مبني الغرفة التجارية في العريش، اليوم الخميس، والذي قد جاء بحضور عزيز مطر، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية عضو مجلس النواب، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة والعاملين بها والتجار والقيادات الشعبية، فضلًا عن رحمي بكير عضو مجلس النواب، "أن الغرفة كان لها دور كبير في محاربة الإرهاب من خلال توفير متطلبات المواطنين خلال العملية الشاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية".

وأشار المحافظ إلى التعاون بين المحافظة والتموين والغرفة التجارية لحصول المواطن علي الاحتياجات الأساسية بالأسعار المناسبة، إذ أن الغرفة تساهم في ضبط الأسواق في محافظة شمال سيناء.

من جهته، أكد عزيز مطر، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن مبنى الغرفة يضم طابقين على مساحة ٣٢٠ مترا مربعا، وتضم قاعة استقبال، ٤ مكاتب إدارية، قاعتين للاجتماعات، غرفتين للأرشيف.

أضاف مطر أنه تم تطوير الغرفة بمبلغ ١.٢ مليون جنيه بالجهود الذاتية، وتزويدها بأحدث وسائل التكنولوجيا والاثاث، فضلًا عن ميكنة الخدمات التي تقدمها للتجار لتوفير الوقت والجهد.

ووجه مطر الشكر لمحافظ شمال سيناء على دعمه الكبير للتجار، لافتًا إلى أن الغرفة سيكون لها دور كبير خلال الفترة المقبلة خاصة بعد المشروعات التنموية الكبرى التي يجري تنفيذها علي أرض المحافظة وعلى رأسها تطوير ميناء العريش البحري.

سلع الغرفة التجارية مواطنين شمال سيناء أعضاء مجلس النواب

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