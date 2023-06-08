الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفى: أكثر من 14% زيادة فى التبادل التجارى بين مصر وأنجولا

التبادل التجاري
التبادل التجاري

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي جمال رائف، إن العلاقات بين مصر وأنجولا تاريخية، حيث ساندت مصر أنجولا في مراحل التحرر والاستقلال.

رائف: 14% زيادة فى التبادل التجارى بين مصر وأنجولا

وأضاف رائف، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن مصر الآن تبني على هذا العمق التاريخي للانتقال بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب، متابعًا: "هناك تطور في العلاقات الاقتصادية، نتحدث عن أكثر من 14% زيادة في التبادل التجاري".

وتابع: "حتى الآن، لم ترتقِ هذه العلاقات الاقتصادية إلى ما نأمل ونطمح إليه، لأن هناك إرثًا تاريخيًا جيدًا جدًا، وبالتالي فإن علينا أن نستغل هذه العلاقات المستقرة والجيدة على مدار التاريخ للانتقال بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب".

كما أشار إلى أن هناك مجالات الطاقة والبنية التحتية والزراعة والري والمياه والصرف الصحي والإسكان، وكلها مجالات تسعى أنجولا إلى التعاون مع الدولة المصرية فيها، خصوصًا بعدما بنت مصر السد في تنزانيا، إذ أصبح نموذجا للشراكة التنموية.

العلاقات بين مصر وأنجولا التعاون بين مصر وأنجولا مصر وأنجولا جمال رائف برنامج صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر

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