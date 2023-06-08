الخميس 08 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن سنة لمتهم بحيازة سلاح ناري في الصف

سلاح ناري
سلاح ناري

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة شخص بالسجن سنة وغرامة 1000 جنيه؛ لإدانته ب حيازة سلاح نارى "فرد خرطوش"، بمنطقة الصف.

صدر الحكم برئاسة المستشار محسن حلمي غراب وعضوية المستشارين أيمن محمد عبد الحكم، وأسامة عرفة، وأمانة سر سعيد برغش.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 16715 لسنة 2022، أن المتهم في يوم 14 من شهر نوفمبر العام الماضي بدائرة مركز شرطة الصف، أحرز بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش".

وتابعت التحقيقات أن المتهم أحرز بغير ترخيص ذخائر "طلقتين" من ذات السلاح.

الأكثر قراءة

مؤتمر صحفى لإعلان حل أزمة نقابة المهندسين بحضور وزيرى الرى والنقل اليوم

استشهاد رائد فى تبادل لإطلاق النار مع عنصر إجرامى بأسيوط

ضبط عصابة لتزوير تأشيرات السفر

أمر ضبط لسائق سيارة دهس مسنا أثناء عبوره الطريق في مصر الجديدة

التخطيط: 2.5 تريليون جنيه حجم الاستثمارات العامة خلال آخر 4 سنوات

ضبط عصابة تزور العملات بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

وائل لطفي

«إنترلوك» فى الحيتية!

ماجد حبته

أول زيارة رئاسية لأنجولا!

محاسن السنوسي

مصر وعُمان.. آفاق واعدة

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس