السجن سنة لمتهم بحيازة سلاح ناري في الصف

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة شخص بالسجن سنة وغرامة 1000 جنيه؛ لإدانته ب حيازة سلاح نارى "فرد خرطوش"، بمنطقة الصف.

صدر الحكم برئاسة المستشار محسن حلمي غراب وعضوية المستشارين أيمن محمد عبد الحكم، وأسامة عرفة، وأمانة سر سعيد برغش.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 16715 لسنة 2022، أن المتهم في يوم 14 من شهر نوفمبر العام الماضي بدائرة مركز شرطة الصف، أحرز بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش".

وتابعت التحقيقات أن المتهم أحرز بغير ترخيص ذخائر "طلقتين" من ذات السلاح.