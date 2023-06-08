عودة الهدوء إلى ميدان الجيزة بعد رفع الإشغالات (صور)

قامت محافظة الجيزة بإزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام، وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق في وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية التي كانت تسبب ازدحامًا شديدًا وانتشارًا كبيرًا للباعة.

وقالت أميمة عبد الله، أحد أهالي محافظة الجيزة: "مجرد أن نذهب بجانب ميدان الجيزة كنا نستغرق حوالي خمسين دقيقة حتى نمر من هذا الازدحام، ونتمنى أن يستمر بهذا الشكل بدون الباعة الجائلين، لأنهم كانوا عائقًا كبيرًا للشارع وحركة السير والتكاتك، ولكن الآن أصبح الوضع أكثر سهولة وحضارة".

وأضاف علي سالم: "يارب تفضل على كده وإزالة التكاتك إلى واقفة في دخول وخروج نصر الدين. الوضع في الجيزة أحسن من الأول، الشكر للجميع على هذا الإنجاز الذي منع التكدس".

وتابعت هالة فاروق: "أتمنى أن يستمر التطوير بهذا الشكل والبائعة الجائلين ميرجعوش تاني للحفاظ على هذا المظهر الذي انتظرناه، لأن بجد فرق جدا في الوقت والمرور، وبقي الوضع أفضل بكثير عن الأول، وأتمنى يستمر بعد معاناة كبيرة كنا نستغرقها في الوقت، خاصة وقت الذروة ومواعيد خروج الموظفين والمدارس، ولكن الآن أعتقد أن الطريق لم يستغرق أكثر من عشر دقائق لوصولي إلى شارع فيصل".

وأعلنت محافظة الجيزة عن تلك الإنجاز الكبير الذي كان ينتظره المواطنون في حي جنوب الجيزة، وتم خلاله رفع كافة الإشغالات والتعديات من الطرق من ميدان الجيزة ومن الشوارع الجانبية أيضًا للميدان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حتى لا يتكرر هذا التكدس المروري مرة أخرى.

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