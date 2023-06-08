الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى: مصر قدمت 30 مليون جرعة لقاح للدول الإفريقية خلال جائحة كورونا

جريدة الدستور

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر قدمت خلال جائحة كورونا، 30 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا إلى الدول الإفريقية الشقيقة.

وأضاف خلال كلمته ضمن أعمال القمة الـ22 لتجمع دول "الكوميسا" التي تستضيفها دولة زامبيا، اليوم الخميس: "أن مصر وجهت اهتمامًا متزايدًا في مجال الاستثمار في توطين صناعة الدواء واللقاحات، وصولًا للإعلان عن تقديم مصر 30 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا إلى الدول الإفريقية الشقيقة، بما يؤكد دور مصر كمركز إقليمي لتصنيع اللقاحات".

ووصل الرئيس السيسي، مساء أمس، إلى زامبيا في زيارة هي الأولى من نوعها، للمشاركة في قمة الكوميسا، حيث تسلّم مصر رئاسة الكوميسا لدولة زامبيا.

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