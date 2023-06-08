الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط طالب دهس طفلًا بدراجة نارية في الشروق

جريدة الدستور

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة طفل "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بدائرة القسم، توفي متأثرًا بإصابته بكسور متفرقة بالجسم إثر ادعاء مصادمة.

وبالانتقال وسؤال والده - مهندس ميكانيكا "يحمل جنسية ذات الدولة" - مقيم بذات العنوان ، قرر بأنه حال تواجد نجله بجانب السيارة خاصتهم أمام العقار سكنهما في انتظاره، صدمته دراجة نارية مجهولة "ولاذ قائدها بالفرار، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية "بدون لوحات" وقائدها وتبين أنه (طالب – مقيم بدائرة القسم) مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وأنه وراء ارتكاب الواقعة المشار إليها ، وبسؤال والد المتسبب أيد ما سبق وأضاف بقيام نجله بقيادة الدراجة النارية خاصته دون علمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مديرية امن القاهرة

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