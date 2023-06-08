كثافة نسبية بميدان العتبة.. الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة وبعض المحافظات.

وهناك كثافات نسبية بداية من ميدان العتبة مرورًا بشارع الجيش وصولًا لشارع بورسعيد، بينما منطقة الضاهر يشغلها بعض الكثافات المتقطعة، والتي تمتد حتى الشوارع المؤدية لميدان رمسيس الذي يشهد وجود كثافات مرورية تصل حتى مسجد النور بالعباسية.

كثافات مرورية نسبية بكوبري أكتوبر

كما أن كوبري أكتوبر يشهد كثافات مرورية نسبية للسيارات أمام القادمين من الجيزة في اتجاه منطقة وسط البلد، يأتي ذلك فضلاً عن وجود كثاقفات أخرى بالاتجاه المعاكس.

ويشهد نفق الأزهر تباطئًا بسيطًا في حركة سير السيارات في السيارات القادمة من ميدان صلاح سالم المتجهة للأوبرا والعكس، مشيرة إلى أن كوبري النيل بحلوان يشهد سيولة مرورية وصولًا إلى مشجد الشهيد بالوقت الحالي، ووجود كثافات نسبية بداية من المسجد وصولا لطريق القاهرة الوسطى.

وبالنسبة لميدان الجيزة، لفتت إلى أن هناك كثافات مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارعي جامعة الدول العربية والسودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة بدء من نزلة كوبري فيصل وحتى شارع التحرير، بالإضافة إلى وجود كثافات بسيطة أعلى كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين بسبب أعمال التوسعة.