السعودية تدين تخريب مبنى سفارتها وسكن العاملين فيها وممتلكاتهم فى السودان

أدانت وزارة الخارجية السعودية بشدّة، ما قامت به بعض الجماعات المسلحة من تخريب وعبث في مبنى سفارة المملكة لدى السودان والملحقيات التابعة لها.

وأشارت وزارة الخارجية في بيان، إلى أنها تعرب عن إدانة المملكة بأشد العبارات لما قامت به بعض الجماعات المسلحة من تخريب وعبث في مبنى سفارة المملكة لدى السودان والملحقيات التابعة لها، بالإضافة إلى تخريب سكن وممتلكات الموظفين السعوديين العاملين في السفارة.

وعبّرت الوزارة عن رفض المملكة التام لكل أشكال العنف والتخريب تجاه البعثات والممثليات الدبلوماسية.

وأكدت كذلك أهمية التصدّي لهذه الجماعات المسلحة التي تحاول النيل من عودة الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق.

وكان الجيش السوداني أعلن في بداية مايو الماضي، أن "قوات الدعم السريع احتلت الملحقية العسكرية السعودية بالخرطوم، وتمركزت هناك مستخدمة 17 عربة مسلحة".

وقال الجيش حينها: "تواصلت تعديات المليشيا المتمردة (قوات الدعم السريع) على البعثات الدبلوماسية بالبلاد، حيث احتلت عناصر منهم مقر الملحقية العسكرية للسفارة السعودية بحي الرياض وتمركزت به قوة على متن 17 عربة مسلحة".

تعهد سعودي أمريكي

في وقت سابق، تعهد وزيرا الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، بمواصلة التعاون بهدف إنهاء القتال في السودان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن بلينكن التقى الأمير فيصل بن فرحان في الرياض، اليوم؛ حيث تعهد "الوزيرين تعهدا كذلك بمواصلة التعاون لإنهاءالقتال في السودان".

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الوزيرين استعرضا أوجه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وناقشا أيضًا "المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها، وأبرز الموضوعات المطروحة في الاجتماع الخليجي الأمريكي، وسبل تعزيز العلاقات الخليجية الأمريكية في المجالات المختلفة".