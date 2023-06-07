الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الثانية على إعدادية الغربية: "شكرًا لـ"الدستور" وحلمى أن أكون طبيبة" (فيديو)

ملك الثانية على الإعدادية
ملك الثانية على الإعدادية

سادت حالة من الفرحة قرية كفر الدغايدة، التابعة لمركز زفتى بالغربية، خاصة منزل ملك أحمد الدغيدي الطالبة بمدرسة الشهيد طلبة السايح للتعليم الأساسي فور علم أسرتها بالنتيجة وحصولها على المركز الثاني على مستوى المحافظة بالشهادة الإعدادية، حيث استقبلت الأسرة النتيجة بدموع الفرحة.

وأعربت الطالبة ملك أحمد عن فرحتها بالنتيجة، مؤكدة أن الفترة الدراسية كانت طويلة بجانب صعوبتها، وكانت تذهب للمدرسة يوميًا وكان لها دور أساسي في تفوقها ومراجعات المدرسين لها، بجانب ذهابها للدروس الخصوصية، مؤكدة أنها تهدي هذا التفوق لوالدها ووالدتها وشقيقها الأكبر محمد، الطالب بكلية الطب، وشقيقتها شهد الطالبة بالثانوية العامة، والتي تتمني أن تتفوق وتحقق أحلامها في بلوغ الكلية التي تتمناها، وأشارت إلى أنها كانت تنظم وقتها بين المدرسة والدروس والمذاكرة، وكانت تحرص على مراجعة الدروس أولًا بأول، وتحلم ملك أن تصبح طبيبة جراحة، مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها لتحقيق الحلم.

"الدستور"، أجرى مكالمة بين الطالبة المتفوقة وولي أمرها وبين المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية الذي أكد أنه حاول مرارًا وتكرارًا الوصول لملك وزملائها من الأوائل لتهنئتهم، لكن انشغال الشبكة حال دون ذلك، ووجه التهنئة للطالبة وأسرتها، كما وجه الشكر لـ"الدستور" على إتاحة الفرصة للتهنئة لأحد أبنائه المتفوقين متمثلة في الطالبة المتفوقة ملك أحمد الدغيدي.

أضاف أحمد الدغيدي، والد الطالبة المتفوقة ملك أحمد ويعمل مدرسًا للرياضيات للمرحلتين الإعدادية والثانوية، أنه فخور بابنته الصغرى، وأنها دائمة التفوق وتحصل على العلامات الكاملة دائمًا وتحرص على المراجعة والمذاكرة دون تدخل من أحد، وتخلق لنفسها وقتًا لمراجعة كل المواد، موجهًا الشكر لـ"الدستور"، على إتاحة الفرصة لحديثه وابنته لوكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الحديث الذي كان بمثابة تكريم معنوي لابنته وله، على حد تعبيره.

وخلال المكالمة أكد وكيل تعليم الغربية أن طارق رحمي بصدد الإعداد لإقامة حفل كبير للمتفوقين والمتفوقات من أبناء المحافظة لتكريمهم ومنحهم هدايا قيمة وسيتم تحديد ذلك خلال الأيام المقبلة، متمنيًا للطلبة والطالبات دوام التوفيق والتميز.

وهنأ محافظ الغربية أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة للعام الدراسي الحالي 2023/2022 لتفوقهم العلمي والدراسي، وحصولهم على مراكز متقدمة، كما هنأ جميع الطلاب الناجحين، متمنيًا لهم دوام التوفيق في حياتهم الدراسية المستقبلية وتحقيق طموحاتهم، مشيرًا إلى تكريم الأوائل سواء من الإعدادية العامة أو المهنية مطلع الأسبوع المقبل.

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الثانية علي إعدادية الغربية أتمني أن أصبح جراحة وشكر ا لـ الدستور فيديو أبناء المحافظة الثانوية العامة التعليم بالغربيه المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بالشهادة الإعدادية تحقيق الحلم علي مستوي المحافظة مدرسة الشهيد طلبة السايح للتعليم الأساسي دروس الخصوصية

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