محافظ جنوب سيناء يلتقى رئيس جامعة الملك سلمان الدولية

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بالدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية بجنوب سيناء، وذلك في مكتبه بمدينة شرم الشيخ، صباح اليوم.

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات الهامة، ومنها خطة العام الدراسي القادم، وتفاصيل أعداد المقبولين والبرامج الدراسية التي تطرحها الجامعة وربطها بسوق العمل، وكذا توفير عدد من المنح الدراسية لأبناء المحافظة.

وبحث اللقاء مشروع إنشاء حديقة للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون بين المحافظة وجامعه الملك سلمان الدولية والمركز التنفيذي لمدينة نيش الصربية في إطار اتفاقية التأخي الموقعة بين شرم الشيخ ونيش.

و تناول اللقاء أيضًا فكرة إنشاء مجلس رعاة للجامعة من مستثمري المحافظة ليصب في خدمة الطلاب بالجامعة، وترتيبات مجلس الأمناء، وكذا تم مناقشة احتياجات كليات القطاع الطبي من التجهيزات لخدمة أهالي المحافظة، وكذا مشاركة كلية السياحة بالجامعة في مؤتمر السياحة العلاجية المزمع عقده بمشاركة دولية بمدينه شرم الشيخ هذا العام.

شارك في اللقاء الدكتور تامر عباس، رئيس فرع جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ، وسمير عبد السلام الأمين العام للجامعة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.