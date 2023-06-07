الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأول فى الإنشاد.. "المتحدة" تطلق برنامج مدد على شاشة الحياة

برنامج مدد
برنامج مدد

تطلق شبكة تليفزيون الحياة برنامج "مدد" أول برنامج من نوعه يرصد جهود إحياء مدرسة الإنشاد المصرية والقضايا الصوفية المتنوعة.

ويمزج برنامج "مدد" بين القيم الروحية للتصوف والتراث الفني والغنائي المرتبط به، كما يلقي البرنامج الضوء على الجوانب الروحية في الإسلام، كما سيُقدم التراث الغنائي الديني من ابتهالات وأناشيد، ومديح، وذِكر، كذلك يعمل البرنامج أيضًا على تغطية موالد آل البيت، وأولياء الله الصالحين.

وقال محمود التوني، رئيس شبكة تليفزيون الحياة، إن البرنامج يعد أحد ثمار أفكار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي تحرص على تقديم، كل فنون العمل التليفزيوني بما يتناسب وأذواق المشاهدين كافة.

البرنامج تقديم الإعلامي عبد الفتاح مصطفى ويذاع يوم الجمعة من كل أسبوع في الثالثة مساءً.

https://fb.watch/l0vhu2Repq/?mibextid=Nif5oz

ابتهالات الأول من نوعه الإنشاد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تليفزيون الحياة برنامج مدد

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