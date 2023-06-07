الرئيس السيسى يصل إلى زامبيا للمشاركة فى قمة الكوميسا (فيديو)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، فيديو للحظة وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى زامبيا للمشاركة في قمة الكوميسا، بعد زيارته لأنجولا.

تسليم الرئاسة الدورية للكوميسا من مصر إلى زامبيا

تعقد القمة خلال الفترة من 6 إلى 8 يونيو الجاري، تحت شعار "التكامل الاقتصادي من أجل كوميسا المُزدهرة المُرتكزة على الاستثمار الأخضر والقيمة المضافة والسياحة".

ويشارك الرئيس السيسي خلال زيارته إلى العاصمة الزامبية "لوساكا" في القمة مع زعماء ورؤساء حكومات 21 دولة إفريقية، والتي ستشهد تسليم الرئاسة الدورية من مصر إلى زامبيا.