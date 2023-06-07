الجيل: زيارة الرئيس السيسى لأنجولا فرصة جيدة لفتح مجالات استثمارات جديدة

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، أن من أهم أهداف زيارة الرئيس السيسى لأنجولا بجانب تعزيز علاقات مصر بدول القارة السمراء واستعادة علاقاتها الاستراتيجية التي كانت تربطها بالقارة في فترة الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من القرن الماضي فتح مجالات استثمارية جديدة للشركات المصرية العامة والخاصة من خلال شراكة مصرية انجولية تحقق مصالح البلدين.

ولفت الشهابي، أن ذلك وضح تمامًا من كلمات الرئيس السيسى فى المؤتمر الصحفى مع نظيره الأنجولى والتي أشار فيها إلى أنه يفتح مع رئيس أنجولا مسارًا للتعاون في مجالات عديدة مثل تشجيع العلاقات وتبادل الخبرات والتعاون مثل التجارة الخارجية والسياحة والأمن ومكافحة الإرهاب.

وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن الرئيس السيسى أكد وجود فرص للاستثمار بين أنجولا ومصر، موضحًا أن مصر لديها أكثر من 5000 شركة يمكن أن تعمل فى مجالات التعاون المشترك والبنية التحتية والطاقة، وهو ما رحب به الرئيس الأنجولي، مؤكدًا أن بلاده يمكنها الاستفادة من خبرات الشركات المصرية التى نفذت مشروعات كبرى في مصر.

وأوضح أن الزعيمين حددا مجالات الاستثمار والتعاون فى الزراعة وتربية الدواجن والسياحة وصناعة الدواء والصناعات الدفاعية ومجال أمن المعلومات ومجال مياه الشرب والمرافق العامة والبنية التحتية، مشيرًا إلى خبرات الشركات المصرية فى هذا المجال، مشيدًا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية إلى أن زيارة الرئيس السيسى لأنجولا زيارة ناجحة، وأنها قد حققت أهدافها السياسية والاقتصادية، لافتًا إلى تطابق موقف أنجولا من قضية السد الإثيوبي مع الموقف المصري.