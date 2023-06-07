الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 3 متهمين بتصنيع والاتجار فى المخدرات بالسلام

حبس
حبس

قررت نيابة السلام حبس 3 عاطلين بتهمة تصنيع المواد المخدرة والاتجار فيها، داخل شقة سكنية في مدينة السلام 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات. 

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمين بالقليوبية بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تصنيع المواد المخدرة بقصد الإتجار بها مُتخذين من شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة السلام أول وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامى وبتفتيشهم وعُثر علي "كمية من الحشيش وزنت ٥٥ كيلوجراما- كمية من مخدر الآيس وزنت كيلوجرام- عدد 150 قرصا مخدرا- كمية من البودر المخدر وزنت ٢ كيلوجرام- عدد 3 زجاجات من زيت الهيدرو المخدر- بندقية خرطوش - فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار- ماكينة عد نقود- 2 سلاح أبيض "خنجر - سكين"- مبلغ مالى- 5 هواتف محمولة- مجموعة من أدوات وخامات التصنيع".

بمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد التصنيع، والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن تجارتهم والمبلغ المالى متحصلات تجارتهم والهواتف لتسهيل التواصل مع عملائهم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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