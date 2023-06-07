خبير عقاري: العاصمة الادارية الجديدة الأكثر جذبا للاستثمار في مصر

قال الخبير العقاري سامح عواد، إن العاصمة الإدارية مشروع قومي ضخم يهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف، من بينها جذب الاستثمارات الأجنبية.

وعدد “عواد” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أسباب نجاح العاصمة الإدارية الجديدة في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، أولها امتلاك موقع استراتيجي مما يجعلها مركزاً مهماً للتجارة والأعمال، وبفضل هذا الموقع، يمكن للمستثمرين الوصول بسهولة إلى العاصمة الإدارية الجديدة من أي مكان في البلاد.

وتابع: السبب الثاني هو توافر العديد من المرافق الحيوية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، مثل الطرق والمواصلات والمدارس والمستشفيات والمناطق الترفيهية، مما يجعلها مكاناً مناسباً للعيش والعمل. وبفضل هذه المرافق، يمكن للمستثمرين الأجانب العمل والاستثمار في بيئة مريحة وآمنة.

أما الثالث، فهو توفير العديد من الحوافز الاستثمارية للأجانب، مثل الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية والتصاريح السريعة للأعمال. وبفضل هذه الحوافز يمكن للمستثمرين الأجانب تحقيق أرباح كبيرة من استثماراتهم في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار الي أنه يوجد العديد من المشروعات الضخمة والمتنوعة داخل العاصمة الإدارية الجديدة، مثل مشروعات الطاقة والبتروكيماويات والصناعات الغذائية والملاحية وغيرها. وبفضل هذه المشاريع، يمكن للمستثمرين الأجانب الاستفادة من فرص استثمارية متعددة ومتنوعة داخل العاصمة الإدارية الجديدة.