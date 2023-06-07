وزير الأوقاف يهدى الدكتور أحمد المنشاوى نسخة من كتاب "موسوعة الثقافة الإسلامية"

أهدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، نسخة من كتاب "موسوعة الثقافة الإسلامية".

وكان الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، قد استقبل صباح اليوم الأربعاء، الدكتور عاصم قبيصي مدير مديرية الأوقاف بأسيوط؛ وذلك لتسليم سيادته الإهداء.

وأعرب رئيس جامعة أسيوط عن خالص شكره واعتزازه بذلك الإهداء الكريم، مشيدًا بجهود وزير الأوقاف في مجال الدعوة، وتجديد الخطاب الديني، ونشر الفكر الوسطى، والذي يعد قيمة وقامة علمية ودينية جليلة، وانتمائه لأحد أكبر الصروح الدينية في العالم وهو الأزهر الشريف، مؤكدا على أهمية الموسوعة التي يقدمها وزير الأوقاف بصفته العلمية؛ عضوا في مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

من جانبه، أهدى الدكتور عاصم القبيصي نسخًا من الكتاب لمكتبات كليات الجامعة، وتسلم الدكتور مجدي عبدالجواد نسخة الكتاب إهداء لمكتبة كلية الآداب، مشيرا إلى أن الكتاب يبرز الثقافة الإسلامية بوصفها مجموعة المعارف والمعلومات النظرية، والخبرات العملية والتطبيقية المستمدة من القرآن الكريم، والسنة النبوية المشرفة، وكونها الهوية الراسخة؛ لتكوين الشخصية الإسلامية المتميزة في معارفها، المطلعة على ثقافة عصرها، والمتبنية لقضاياه، وهي التي يكتسبها الإنسان، ويحدد على ضوئها طريقة تفكيره، ومنهج سلوكه في الحياة؛ حيث يؤكد محتوى الكتاب على أن الخطاب الثقافي الرشيد حين يعتمد على ركائز الوسطية السمحة بضوابط؛ من شأنه أن ينجح في المساهمة وبقوة في قضايا البناء والتعمير، وتحقيق الأمن المجتمعي، والأمن النفسي، كما يسهم في تحسين مناخ العلاقات الإنسانية في المجتمع، وتحقيق وسائل الاندماج وقبول الآخر وفق العيش المشترك بين أبنائه، وهو مطلب ديني ووطني وإنساني.