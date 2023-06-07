بالأسماء.. "مستقبل وطن" يعيد تشكيل هيئة مكتب أمانة السياحة والأثار

أصدر حزب «مستقبل وطن» برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، قرارًا باعتماد المهندس أشرف رشاد النائب الأول لرئيس الحزب، والنائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب أمين التنظيم، اليوم الأربعاء، قرارًا بإعادة تشكيل هيئة مكتب (أمانة شئون السياحة والأثار) برئاسة النائبة نورا علي عبد السميع.

وجاء قرار تشكيل هيئة المكتب كالتالى..

تنص مادته الأولى على تعيين النائبة نورا علي عبد السميع أمينة اللجنة.

وتعيين ناصر حسن محمد تركي، ومحمد ايوب محمد محمد حسين بمنصب أمناء مساعدين .

كما تم تعيين كل من: محمد سامح سعد الدين سالم وهشام محمود محمد عبد الله، و مصطفى سيف عبد الظاهر العامري، و اماني محمد عادل، مصطفى محمد عبد الواحد الشقنقيري، وفادي ماهر نصيف جرجس حنا، ويوسف وجدي ناثان فرنسيس، وعلي سامح احمد سامح علي كبة، و وليد محمد عبد الرازق البطوطي، وماير مجدي رمزي عبد الشهيد، والمعتز بالله وجيه محمود صدقى، بعضوية هيئة المكتب.

كما نص القرار في المادة الثانية على أن ينشر في الصفحة الرسمية للحزب على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونصت المادة الثالثة منه ينفذ هذا القرار من تاريخه ويلغى ما قبله من قرارات بهذا الشأن.

فيما نصت المادة الرابعة بأن تخطر لجنة شئون الأحزاب بالقرار.

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