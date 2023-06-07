الأردن يشيد برفع الوعى السياحى والتعامل مع التغيرات المناخية

أكد مكرم القيسي، وزير السياحة والآثار الأردني، على أهمية القطاع السياحي في تعزيز النمو العالمي، وأهمية تعزيز التعاون الإقليمي، كما أشاد بالجهود المبذولة خلال الفترة الماضية في عدة مجالات من أهمها رفع الوعي السياحي، والتعامل مع التغيرات المناخية، وتطوير منظومة الرصد السياحي، جاء ذلك خلال اجتماع الدورة الـ49 للجنة، والتي تستضيفها المملكة الأردنية الهاشمية بمنطقة البحر الميت.

كما ألقى الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية كلمة أعرب خلالها عن تحياته للمشاركين متوجهًا بالشكر للمملكة الأردنية الهاشمية وللسيد وزير السياحة والآثار الأردني على استضافة هذا الاجتماع، كما استعرض أنشطة المنظمة خلال الفترة الماضية، والخطط المستقبلية، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على أهداف المنظمة الرئيسية في مجالات التعليم والتوظيف والتمكين، وتشجيع الاستثمارات في السياحة، والحفاظ على الاستدامة، وتنظيم المسابقات وتعزيز صمود قطاع السياحة، والابتكار والتحول الرقمي.

كما تم خلال الاجتماع التوافق على الآلية الخاصة بانتخابات المجلس التنفيذي للمنظمة للدورات القادمة، بالإضافة إلى اتخاذ عدد من القرارات من بينها استفادة الأعضاء من أنشطة التعاون الفني للمنظمة في الإقليم، ومشاركتهم في الفعاليات الدولية المزمع عقدها في إطار برنامج عمل المنظمة خلال النصف الثاني من هذا العام، وتعزيز دور القطاع الخاص وحثهم على الانضمام لمنظمة السياحة العالمية.

وقد فازت مصر برئاسة هذه اللجنة لمدة عامين 2022 و2023، وباستضافة الـدورة الــ48 للجنة، وذلك خلال الانتخابات التي أُجريت أثناء انعقاد الاجتماع الـ47 لها في مايو 2021 بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقد سبق لمصر رئاسة اللجنة الإقليمية لمنظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط خمس مرات، كما أنها استضافت الدورات الـ45 والـ44 والـ39 والـ23 والـ21.

وقد أصبحت مصر عضوًا في منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة وفي لجنة الشرق الأوسط منذ عام 1975، وتضم لجنة الشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية 14 دولة، وتعتبر هذه اللجنة واحدة من 6 لجان إقليمية لمنظمة السياحة العالمية وتضم كلًا من: إفريقيا - الأمريكتين- شرق آسيا والمحيط الهادي - أوروبا - جنوب آسيا - الشرق الأوسط.