الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى قطاعات المنيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا أوائل نتيجة الشهادة الأعدادية علي مستوى قطاعات "جنوب وقطاع وسط وقطاع شمال" وذلك بعد أن اعتمد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية حيث بلغت نسبة النجاح 74.39%.

من جانبه، قال حمدي السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس بلغ 91247 طالباً حضر منهم 87905 طالباً، وبلغ عدد الناجحين 65309 طالباً بنسبة نجاح 74.29%.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن الأوائل جاءوا علي النحو التالي: 

◘ قطاع جنوب المحافظة

حمزة أحمد نبيل محمد مدرسة العلم والأيمان الأسلامية الخاصة

يمني خيري حسين عبد الظاهر مدرسة قاسم أمين للبنات

علياء طه محمد عبد الغني مدرسة المنصورة الأعدادية

مراون سعداوي أحمد مدرسة علي بن أبي طالب

دنيا ماجد مندي ويصا عمر ابن الخطاب بنات بالروضة 

محمود محمد فوزي درويش ديرمواس الرسمية للغات

ألاء أحمد طه عبد الرحمن بلنصورة الأعدادية 

أفنان محمد شحاتة أمين العلم والأيمان الأسلامية الخاصة

هبه صبحي غالي حنين بني عبيد الأعدادية بنات

رواء هشام محمود عبد الناصر مدرسة عبد المتجلي أسعد الأعدادة بديرمواس 

رواء هشام 

◘ قطاع شمال المحافظة 

محمد هاني جمال مدرسة برمشا تعليم أساسي 2

مصطفي رمضان عادل مدرسة البسقلون الأعدادية بالعدوة

أحمد إسلام حسين أحمد الخيرية الأسلامية بنين

زياد مصطفي محمد الخيريةالأسشلامية بنين

يوسف ربيع القباني الشبان المسلمين الخاصة

محمد عبد العاطي عبد السلام مدرسة الشهيد حسام ياسر

أزهار إبراهيم محمود برطباط الأعدادية

جودي محمد عزت التقوي الأسلامية الخاصة مي سباق أسماعيل التقوي الأسلامية الخاصة

خديجة أحمد سعد الأعدادية بنات ببني مزار

زينب عبد اللطيف عزت الأعدادية بنات بني مزار

جني سيد محمود مفتاح الرسمية المتميزة للغات

ريتاج محمد أحمد حيدر الرسمية المتميزة للغات

شذا أسامة أحمد محمود الرسمية المتميزة للعات

مارينا سامح عادل الرسمية المتميزة للغات

أحمد محمد محمد صابر الرسمية المتميزة للغات

جنا وليد أحمد محمود العائلة المقدسة للراهبات

يوسف سعيد بشري وهبة العائلة المقدسة للراهبات

يوسف صموئيل فايز سلامة العائلة المقدسة للراهبات

هدي محمد شلقامي مدرسة الشيخ مصطفي عبد الرازق

أشرقت بلال ثابت جيد الزهراء الأعدادية الخاصة

ايتن خالد محمد عبد العزيز الزهراء الأعدادية الخاصة

عبد الوهاب محمد محمد الزهراء الأعدادية الخاصة

محمد ربيع محمد الزهراء 2

محمد مصطفي عبد الفتاح الزهراء 2

◘ قطاع وسط المنيا 

كيرلس ماجد إبراهيم ضيف الأقباط الأعدادية بنين

فريدة أحمد محمد عبد الظاهر البريطانية الأعدادية لغات

علي محمود طلعت محمود المنيا الرسمية الأعدادية للغات

شمس جمال محمود القومية الأعدادية للغات

مريم ياسر محمد فرغلي المنيا الرسمية الأعدادية للغات

مي عماد هاني فهمي القومية ا؟لأعدادية بنات

سامر سيمون عادل عياد الآباء اليسوعيين الخاصة

نعمة طارق محمود محمد كفر المنصورة الرسمية للغات

محمد عادل يوسف أحمد تلة الأعدادية بنين

منة الله محمد أحمد حي النوادي الرسمية للغات

ميا محمد فهمي أحمد الراعي الصالح 4 لغات 

شهد إبراهيم محمود كفر المنصورة الرسمية للغات

أيريني كيرلس أديب وهبه نزلة عبيد الأعدادية

أمنية وحيد سيف النصر المنيا الأعدادية الثانوية الجديدة بالمنيا الجديدة بنات

محمد حازم طه حسن المنار الأسلامية الخاصة

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نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا أوائل القطاعات علي مستوي المحافظة قطاع جنوب ووسط وشمال المنيا حمد مصطفي محمود وكيل مديرة التربية والتعليم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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