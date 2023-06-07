الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل جلسات محاكمة قاتل زوجته في النزهة لـ3 يوليو

محكمة
محكمة

أجّلت محكمة جنايات شمال القاهرة، الأربعاء، جلسات محاكمة صاحب كافيه لاتهامه بإنهاء حياة زوجته طعنًا بالسكين داخل شقتهما بسبب خلافات أسرية في النزهة لجلسة 3 يوليو للمرافعة.

واعترف المتهم أنه دائم الشجار مع المجني عليها بسبب خلافات زوجية بينهما، وأنه انفصل عنها لفترة طويلة، وبعد تدخل بعض أفراد الأسرتين قام بردها مرة أخرى إلى عصمته وأثناء تواجده داخل الشقة يوم الجريمة، نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات زوجية بينهما فتطورت إلى مشاجرة فتعدى عليها بالضرب، ثم توجه إلى المطبخ واستل سلاحين أبيض، وتوجه نحوها وقام بتسديد لها عدة طعنات متفرقة بجسدها.

واستكمل المتهم أنه عقب سقوطها وسط بركة دماء داخل الشقة قام بذبحها، ثم دخل الحمام ونظف ملابسه من آثارالدماء ثم بعثر في محتويات الشقة لإضلال رجال الشرطة وإثباتها أنها واقعة سرقة، ثم تركها وتوجه إلى الكافيه لمباشرة عمله حتى لا يشك فيه أحد، أثناء تواجده داخل الكافيه وصل شقيق المجني عليها، وبسؤاله عن المجني عليها أخبره أنها موجودة في الشقة، وأنه أعطى له مفاتيح الشقة للاطمئنان على المجني عليه

محكمة جنايات شمال القاهرة صاحب كافيه السكين خلافات أسرية

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