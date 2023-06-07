4 فئات لأسعار التذاكر.. التفاصيل الكاملة لحفل الموسيقار عمر خيرت بالتجمع الخامس

يستعد الموسيقار العالمي عمر خيرت، للقاء جمهوره، من خلال أمسية موسيقية ضخمة يحييها برفقة الأوركسترا الخاص به وقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي، بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، وذلك يوم الإثنين الموافق 19 يونيو الجاري.

أسعار تذاكر وشروط الحضور

وطرحت الجهة المنظمة للحفل التذاكر الخاصة بأربعة فئات الأولى بمبلغ 2000 جنيها، والثانية بقيمة 1300 جنيها، والثالثة بمبلغ 1000 جنيها، أما الرابعة والأخيرة بقيمة 750 جنيها، ومن المتوقع أن يرفع الحفل لافتة كامل العدد، خاصة وان نفدت نسبة كبيرة من تذاكره فور طرحها للجمهور، ووضعت الجهة المنظمة مجموعة من الشروط لحضور الحفل أبرزها أن لا يقل سن الفرد عن 18 عامًا.

برنامج الحفل

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة التاسعة مساءً، ويعزف خلاله "خيرت" باقة متنوعة من أهم مؤلفاته التي قدَّمها طيلة مشواره الفني العريق، وتنوعت إيقاعاتها بين السريع الحماسي والهادئ الرومانسي، وباتت جواهرًا فنية تجمل دنيا الألحان المصرية والعربية، منها: "هي دي الحياة"، "في هويد الليل"، "رابسودية عربية"، "فيها حاجة حلوة"، "إمتى الزمان يسمح يا جميل"، "أندلسية"، "إعدام ميت"، "الخواجة عبدالقادر"، "جيران الهنا"، "النوم في العسل"، "صابر يا عم صابر"، "مافيا"، "عارفة"، "عم أحمد"، "البخيل وأنا"، و"100 سنة سينما" وغيرها.

وفى سياق متصل، يحيي “خيرت” حفلين على المسرح الكبير بدار الأوبرا يومي 12 و13 يونيو الجاي.

تم تكريم الموسيقار، خلال فعاليات الدورة الـ32 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، مؤخرا وحصد جائزة شخصية العام الثقافية، تكريماً لمسيرته الإبداعية التي امتدت لعقود، وانطلاقا من كون إمارة أبوظبي عاصمة للفن والإبداع، ومصنفة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) "مدينة الموسيقى"، ونظرًا لاهتمام الإمارة الكبير بالموسيقى كجسر التقاء بين العالم العربي والثقافات الأخرى، وتسهم بشكل هائل في تعزيز الانفتاح والتبادل الثقافي ودعم هذا القطاع، مما يعزز فرصَ الاندماج والهوية عبر المجتمعات وبين الأجيال.