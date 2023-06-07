منافذ وزارة الزراعة ملجأ المواطنين لشراء اللحوم تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى (صور)

شهدت عدد من منافذ البيع التابعة لوزارة الزراعة إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين لشراء اللحوم الحمراء تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، خاصة وأن منافذ وزارة الزراعة تقدم اللحوم بأسعار تنافسية مقارنة بأسعار المحال والأسواق الخارجية، بتخفيضات تصل لـ30 و40%، ذلك بجانب التخفيضات على باقي السلع والمنتجات الأخرى التي يتراوح نسب التخفيضات عليها ما بين 25 و30%.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية توافد العديد من المواطنين على منافذ بيع وزارة الزراعة لشراء كميات من اللحوم تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وتقول رجاء ناجي، إحدى الوافدين على منفذ بيع وزارة الزراعة بمنطقة الدقي التابعة لمحافظة الجيزة، إنها اعتادت على التردد على منفذ بيع وزارة الزراعة وشراء كافة أغراضها منها خاصة وأن أسعارها تقل بنسب كبيرة عن الاسعار في الأماكن الخارجية.

تابعت إنه مع اقتراب عيد الأضحى تم طرح لحوم حمراء بمنافذ بيع وزارة الزراعة، لتغطية حاجة المواطنين من لحوم ومحاربة الغلاء وجشع الجزارين في الخارج، خاصة وأن أسعار اللحوم في المحال الخارجية تجاوزت الـ300 و350 جنيهًا للكيلو الواحد.

ومن جانبها عبر محمد هلال، أحد المترددين على منفذ وزارة الزراعة، عن مدى جودة اللحوم الحمراء الموجودة داخل المنافذ بأسعار مخفضة مناسبة لجميع الفئات، وذلك في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بشكل جنوني لدى المحال والأسواق الخارجية.

واستكمل حديثه بأن الأسعار أقل من الخارج بنسبة 40%، حيث إن أسعار اللحوم الحمراء تبدأ من 125 جنيهًا للكيلو الواحد وصولًا لـ225 جنيهًا للكيلو الواحد وتختلف الأسعار باختلاف أنواع اللحوم، مشيرًا إلى أنه خلال الأيام القليلة غسوف يتم طرح أضاحي تابعة لوزارة الزراعة بأسعار مخفضة أيضًا.

أضاف تامر عبد الحميد، أحد المترددين على منفذ وزارة الزراعة، أن توفير اللحوم الحمراء في منافذ بيع وزارة الزراعة أمر في غاية الأهمية للمواطنين وطوق نجاة لهم من جشع التجار وغلاء الأسعار، كما أنها أصبحت قبلة المواطنين بدلًا من محال الجزارة.