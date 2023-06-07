دبلوماسي سابق: تفعيل العلاقات المصرية مع دول إفريقيا بداية السير على طريق التنمية

قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية، إنه لم يزور رئيس مصري أنجولا من قبل سوى الرئيس جمال عبد الناصر، لذا حرص الرئيس السيسي على تنفيذ هذه الزيارة لهذه الدولة لتفعيل العلاقات بينهما وتعزيز سبل التعاون مع جميع دول القارة، لذا تفعيل العلاقات المصرية مع دول إفريقيا بداية السير على طريق التنمية.

العلاقات المصرية الإفريقية

وأكد خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "دي إم سي"، أن زامبيا هي مقر القمة الإفريقية للكوميسا وهي أكبر منظمة اقتصادية في إفريقيا، كما ترأس الرئيس السيسي تلك القمة العام الماضي، لذا تتضمن زيارة الرئيس السيسي لأنجولا زيارة خارجية أخرى لزامبيا.

الموارد الطبيعية الإفريقية

وأضاف في حديثه، أن هذه الدول لديها موارد طبيعية كثيرة فنجد زامبيا منتجة للنحاس، الذي يدخل في صناعة الكهرباء، لذا تفعيل العلاقات بين زامبيا ومصر سيعود بفائدة كبيرة على مصر، إضافة إلى أنها دولة زراعية في المقام الأول، لذا حرصت الشركات المصرية على زراعة مساحات كبيرة من الأراضي بدولة زامبيا.