الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيراميدز يغلق الباب أمام رحيل رمضان صبحى

رمضان صبحي
رمضان صبحي

حسم نادي بيراميدز موقفه بشكل نهائي من رحيل رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل بعدما تلقى بعض العروض في الفترة الأخيرة.

وتلقى رمضان بعض العروض العربية والأوروبية عن طريق شركات تسويق تواصلوا مع مسئولي بيراميدز.

وأكد مصدر داخل نادي بيراميدز أن الأخير رفض فكرة رحيل رمضان صبحي عن صفوف الفريق والتمسك باستمراره في الموسم المقبل ويعتبروه من الأعمدة الأساسية في الفريق.

وأشار المصدر إلى أن العروض التي وصلت إلى بيراميدز لم تكن مجدية من الأساس من الناحية المالية وهو ما جعل إدارة بيراميدز تغلق باب المفاوضات.

وشدد المصدر على أن رمضان صبحي لم يطلب الرحيل عن صفوف بيراميدز ولم يتحدث في هذا الشأن من قريب أو من بعيد واللاعب مستمر بشكل طبيعي مع بيراميدز في الموسم المقبل.

وأوضح أن رمضان صبحي وعبدالله السعيد من القوام الأساسي لبيراميدز، والذي سيبني عليه الفريق في الموسم المقبل.

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