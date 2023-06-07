مصرع شخص صدمته سيارة مسرعة بالصف

لقي شخص مصرعه اليوم الأربعاء، نتيجة اصطدام سيارة به بمنطقة الصف في الجيزة، وعلى الفور، تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وضبط قائد السيارة.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بوقوع حادث مروري، بقرية الشوبك الشرقي في الصف، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث.

وتبيّن اصطدام سيارة ملاكي بشخص، مما أسفر عن مصرعه متأثرًا بالإصابات التي لحقت به، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الصف المركزي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.