الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد سير الامتحانات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني

امتحانات الطلاب
امتحانات الطلاب

واصل الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، جولاته التفقدية للاطمئنان على حسن سير الامتحانات، برفقة الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك بجولة جديدة لمركز الاختبارات الإلكترونية لمتابعة امتحانات كليات الطب البيطري، والصيدلة، والاختبارات التحريرية لطلاب كليتي الزراعة والعلوم بالمدرجات التابعة لهم.

وكان في استقبالهم الدكتور بسيوني هليل، عميد كلية الطب البيطري، والدكتور رمضان الدوماني، عميد كلية الصيدلة، والدكتور يحيى زكريا، عميد كلية الزراعة، والدكتور مجدي محفوظ، عميد كلية العلوم.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة حريصة على توفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، وتواجد عمداء الكليات بجانب المراقبين والملاحظين داخل اللجان، لضمان نجاح العملية الامتحانية، مشيدًا بالجهود المبذولة والتجهيزات والاستعدادات لمركز الاختبارات الالكترونية والكليات لضمان توفير سُبل الراحة للطلاب لتأدية امتحاناتهم.

وقال الدكتور عبدالرازق دسوقي، إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني تُجرى بهدوء منذ بدايتها نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها إدارة الجامعة، والالتزام الكامل بالتعليمات، وفي إطار ملائمة قياس المخرجات وطبيعة الأسئلة وعدد الطلاب، متمنيًا التوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب.

من جهته، فقد أشاد الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، خلال جولته بالالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، مؤكدًا حرصه على متابعة سير انتظام الامتحانات في الكليات وتوفير أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات.

امتحانات طلاب لجان جامعة كفر الشيخ نائب رئيس الجامعة

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