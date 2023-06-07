سعر اليورو اليوم الأربعاء 7-6-2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر اليورو اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023، شهد استقرارًا في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، مسجلاً نحو 33.04 جنيه للشراء، و33.15 جنيه للبيع وفقًا لآخر تحديث لأسعار العملات في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاربعاء تحديث لحظي

ننشر آخر تحديث لـ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء الموافق 7 يونيو 2023 في البنوك.

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء، الموافق 7 يونيو 2023 في البنك الأهلي المصري استقرارًا خلال منتصف التعاملات حيث بلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، و33.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو امام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء الموافق 7 يونيو 2023 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنك التجاري الدولي CIB، مسجلاً 33.21 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو امام الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

شهد سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 7 يونيو 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال منتصف التعامللات استقرارًا مقابل الجنيه المصري ليبلغ 33.21 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو امام الجنيه المصري في بنك القاهرة

انخفض سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 7 يونيو 2023 في بنك القاهرة، حيث سجل 32.17 جنيه للشراء، و33.32 جنيه للبيع، كما شهد سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، 34.25 للبيع.

سعر اليورو امام الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 7 يونيو 2023 خلال منتصف التعاملات ليبلغ نحو 33.17 جنيه للشراء، و33.30 جنيه للبيع، داخل مصرف أبوظبي.

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك البركة

سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 7 يونيو 2023 استقرار في بنك البركة خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 33.17 جنيه للشراء، و34.34 جنيه للبيع