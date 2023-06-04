منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الأحد 4-6-2023

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 4 يونيو 2023، خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية والعاملة في مصر، مسجلاً 33.04 جنيه للشراء، و33.15 جنيه للبيع وفقًا لتحديث متوسط أسعار العملات في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد

يستعرض "الدستور" آخر تحديث لـ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق 4 يونيو 2023 في البنوك.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق 4 يونيو 2023 في البنك الأهلي المصري استقرارًا خلال منتصف التعاملات حيث بلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، و33.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق 4 يونيو 2023 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنك التجاري الدولي CIB، مسجلاً 33.21 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

استقر سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 4 يونيو 2023 في بنك القاهرة، حيث سجل 32.17 جنيه للشراء، و33.32 جنيه للبيع، كما شهد سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، 34.25 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 4 يونيو 2023 خلال منتصف التعاملات ليبلغ نحو 33.17 جنيه للشراء، و33.30 جنيه للبيع، داخل مصرف أبوظبي.

سعر اليورو في بنك البركة

استقر سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 3 مايو 2023 في بنك البركة خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 33.17 جنيه للشراء، و34.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي

شهد سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 4 يونيو 2023 في بنك فيصل الإسلامي استقرارًا مقابل الجنيه المصري ليبلغ 33.21 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع