الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

التأثر بمنخفض الخماسين.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة، خاصًة مع وجود احتمالية لحدوث رياح محملة بالأتربة؛ بسبب تأثر البلاد بمنخفض الخماسين المقبل من الصحراء الغربية.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لـ"الدستور" "تتحول هذه الرياح إلى عواصف ترابية في المناطق والطرق الصحراوية المفتوحة، وستكون خفيفة اليوم الأربعاء وذروتها يوم الخميس، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 4 و6 درجات على جميع الأنحاء، مع تكاثر السحب الرعدية الممطرة على السواحل الغربية للبلاد وتمتد للداخل".

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية "ستكون ذروة التقلبات الجوية المتسارعة خلال الأيام الأخيرة لفصل الربيع غدًا الخميس، حيث تسجل الحرارة 38 و39 درجة على القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية والغربية، في حين تتراوح بين 44 و47 على محافظات شمال وجنوب الصعيد، كما تنخفض الرؤية الافقية على الطرق".

وحذّرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من تكاثر السحب الرعدية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وتمتد مع تقدم ساعات المساء إلى القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري والسواحل الغربية للبلاد.

درجات الحرارة الخميس 8-6-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 33 والصغرى 26.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 29.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 41 والصغرى 29.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 31.

درجات الحرارة الجمعة 7-6-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 47 والصغرى 27. 

ارتفاع درجات الحرارة ارتفاع درجات الدكتورة منار غانم السواحل الشمالية الغربية السواحل الشرقية الرؤية الأفقية درجات الحرارة الخميس

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